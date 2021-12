Nuova allerta alimentare, attenzione a questo particolare prodotto: se ne abbiamo acquistato, dobbiamo riportarlo al negozio.

Purtroppo a volte, la possibilità di utilizzo del cibo che abbiamo comprato non dipende da noi. Abbiamo controllato le date di scadenza, anche magari la qualità del prodotto, ma talvolta, c’è qualcosa che ci costringe a riportare indietro il tutto. In Italia, ci sono moltissimi casi come quello che stiamo per notare, c’è bisogno di molta attenzione.

A perderci in questo caso, sono i compratori di funghi. Ovviamente, parliamo di un lotto e di una marca in particolare, perché talvolta, anche i primi controlli vengono “bucati” da qualcosa di pericoloso. Successe poche settimane fa con un formaggio ed ora rieccoci con le stesse preoccupazioni.

Attenzione: allerta alimentare

Il richiamo per allerta alimentare è sempre dietro l’angolo. Questo è il motivo per cui bisogna sempre andare a dare una sbirciata a notizie come questa di oggi. Il cibo da non consumare, stavolta potrebbe essere finito proprio sulla vostra di tavola, quindi rimetterlo nella carta e portarlo indietro, sembra proprio l’unica soluzione.

Attenti quindi, se avete comprato dalla catena di supermercati biologici NaturaSì. La stessa infatti, ha pubblicato da poche ore un avviso sul richiamo di alcuni funghi commestibili, ciò vuol dire che avremmo potuto già acquistarli. Si tratta di Funghi Shiitake, del marchio Arche Naturküche. Il prodotto ritirato è venduto nella confezione da 40 grammi.

Nel cibo richiamato, notata la presenza di elementi che non sono indicati sull’etichetta: dei solfiti. I lotti che hanno subito l’avvertenza, sono tutti quelli con date di scadenza: 31/08/22 e 30/11/22. Ovviamente si richiede di non consumare questi prodotti e fare soprattutto attenzione a non metterli in tavola per eventuali ospiti. Infatti, i consumatori allergici ai solfiti potrebbero ovviamente, avere effetti indesiderati. Coloro che hanno già comprato questo prodotto oltre a non doverne assolutamente consumare, sono pregati di riportarlo nel punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. Lì, i funghi in questione verranno rimborsati o rimpiazzati.