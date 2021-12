Arriva il primo caricabatterie wireless portatile della nota casa di arredamenti, ecco tutte le caratteristiche e dove comprarlo

Leggendo il nome Ikea non si può che andare con la mente all’arredamento. La nota casa svedese però, offre già da qualche anno, più soluzioni di diversi tipi. Ad esempio da pochissimo ha lanciato il proprio marchio di abbigliamento e pare non voglia stoppare le proprie novità.

Anche la tecnologia quindi, rientra nei campi dove proprio Ikea è capace di stupirci. Da diverso tempo, i dispositivi smart home sono a disposizione degli appassionati di innovazione tecnologica. Già da anni infatti, il brand di arredamento ha lanciato dei caricabatterie wireless sempre più perfezionati, ma ora è arrivata la svolta.

Da Ikea il caricabatterie del futuro

Arriva sugli scaffali, il primo modello portatile della serie Nordmärke Qi. Infatti sarà il colosso svedese ad occuparsi dell’esclusiva distribuzione del modello, è il primo caricabatterie wireless portatile, vale a dire alimentato da una batteria che si può ricaricare.

Per ora il nuovo pezzo di alta tecnologia è disponibile soltanto sul web, mentre al pubblico è arrivato solo alcuni punti vendita della Germania. Il prezzo ufficiale in circolazione del modello Nordmärke è di 19,99 euro. La sua batteria ricaricabile è da 6.500 mAh, praticamente un fratello minore delle power bank, ma con un design che lo rende praticamente arredamento della casa. Dopo l’incredibile offerta per un monolocale, il brand svedese si rimette in discussione con una novità futuristica.

Da notare che in confezione, il caricabatterie non presenta cavi USB o un caricatore. Praticamente, chi ne compra uno userà quelli già presenti in casa o nella peggiore delle ipotesi, dovrà comprare dei nuovi pezzi di questo genere. Al momento è disponibile in due colorazioni. Il caricabatterie portatile Nordmärke Qi potrà ricaricare i dispositivi compatibili, grazie allo standard Qi alla velocità di 5 W. Per quanto riguarda la vendita in Italia, i fan dei prodotti Ikea dovranno attendere. Per adesso, non c’è nessuna data ufficiale tra le comunicazioni del grandissimo brand svedese, ma ovviamente arriverà a breve. Altrimenti, ci si potrà rifornire andando a trovare sul mercato, delle alternative simili.