Buone notizie in arrivo dall’Esselunga, pronta ancora una volta a stupire i propri clienti con il concorso di Natale che mette in palio il regalo che tutti desiderano. Ecco di cosa si tratta.

Dicembre è arrivato, per la gioia di grandi e soprattutto piccini, che non vedono l’ora di trascorrere dei giorni all’insegna della serenità, grazie alle festività ormai alle porte. Proprio in vista dell’arrivo del tanto atteso giorno di Natale, infatti, sono in tanti a mettere mano al portafoglio al fine di acquistare beni e servizi da regalare ad amici e parenti. Ma non solo, con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno sono tanti ad attendere con impazienza il concorso di Natale di Esselunga.

A partire da giovedì 9 dicembre fino ad arrivare a venerdì 24 dicembre 2021, infatti, sarà possibile partecipare al nuovo concorso della nota catena di supermercati, che mette in palio ricchissimi premi, molto graditi e ambiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono i regali che è possibile portarsi a casa proprio poco prima di Natale.

Esselunga, arriva il concorso di Natale più atteso: tutto quello che c’è da sapere

Proprio in tale contesto si è registrato un aumento massiccio dell'utilizzo dei vari dispositivi elettronici, tanto da ritrovarsi, in alcuni casi, a dover fare i conti con una dipendenza da smartphone.

Grazie a quest’ultimi, d’altronde, abbiamo la possibilità di comunicare in qualsiasi momento con amici, parenti e aziende, anche se fisicamente distanti da noi. Un interesse crescente per la tecnologia, tanto che anche Esselunga ha deciso di mettere in palio uno degli oggetti del desiderio di tutti gli appassionati del settore tech.

Ma non solo, sempre grazie al nuovo concorso di Natale della nota catena di supermercati è possibile portare a casa un altro premio particolarmente ambito e apprezzato. Ma di cosa si tratta e soprattutto come è possibile partecipare al concorso Esselunga? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Concorso Esselunga, in palio iPhone 13 e bottiglie Franciacorta

Tutti quanti, inevitabilmente, dobbiamo fare la spesa, in modo tale da poter acquistare i beni che ci permettono di soddisfare le varie esigenze quotidiane. A partire dal cibo fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia della casa, in effetti, sono davvero tante le cose di cui necessitiamo.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che, con l’arrivo del mese di dicembre, è possibile fare la spesa e allo stesso tempo cercare di portare a casa dei premi particolarmente graditi. A partire da giovedì 9 dicembre fino ad arrivare a venerdì 24 dicembre, infatti, è possibile partecipare al concorso di Natale più atteso, ovvero quello di Esselunga.

In occasione dell’edizione del 2021, bisogna sapere, la nota catena di supermercati ha deciso di mettere in palio ben 16 mila iPhone 13 e 208 mila bottiglie di Franciacorta Brut DOCG Contadi Castaldi.

Esselunga, come partecipare al concorso di Natale 2021

Sia iPhone 13 che le bottiglie di Franciacorta, come è facile immaginare, si presentano come premi particolarmente ambiti e graditi, soprattutto considerando che siamo ormai vicini al giorno di Natale.

Proprio per questo motivo non stupisce che siano in tanti a chiedersi come fare per partecipare al concorso di Natale 2021 di Esselunga. Ebbene, a tal fine non bisogna fare altro che la spesa presso uno dei negozi fisici Esselunga o profumerie Esserbella.

In alternativa è possibile fare acquisti anche online, ovviamente sul sito della nota catena di supermercati. Ma non solo, bisogna presentare la carta Fidaty. Si riceverà, quindi, una cartolina per ogni 30 euro di spesa oppure ogni 50 punti Fragola accumulati. La cartolina si presenta come una sorta di gratta e vinci con sopra rappresentati 6 riquadri.

Se almeno tre simboli su sei sono uguali, allora si vince il premio corrispondente. Non resta quindi che attendere il prossimo 9 dicembre per iniziare a partecipare al concorso e sperare di riuscire a portare a casa un iPhone 13 oppure una bottiglia di spumante con cui festeggiare l’arrivo del nuovo anno.