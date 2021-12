Scende il prezzo del carburante in seguito alla flessione delle quotazioni dei derivati del petrolio. Ottima notizia, scopriamo l’importo delle nuove tariffe.

Rincari su rincari, gli ultimi mesi si sono rivelati una vera e propria piaga per gli italiani. Dopo luce e gas, gli aumenti delle materie prime e addirittura del caffè arriva finalmente una lieta notizia. I prezzi di benzina e del diesel stanno scendendo con gran sollievo per il portafoglio. Il merito di questa inflessione a nostro favore è del ribasso dei costi dei derivati del petrolio provocato da un cambiamento delle quotazioni. Per ora gli automobilisti non hanno notati importanti cambiamenti ma minime variazioni. Vediamo meglio le tariffe attuali mentre speriamo che la differenza tra prima e adesso si faccia più evidente in modo tale da aumentare il risparmio.

Tariffe a confronto, le novità sul carburante

Il costo del carburante si riduce ma gli effetti visibili sono limitati. Eni durante la settimana in atto ha applicato una riduzione di un centesimo a litro sia per la benzina che per il diesel. Un centesimo in meno rispetto alla diminuzione relativa al GPL della settimana passata. Il Gruppo API si è dato più da fare abbassando le tariffe del carburante di 1,5 centesimi a litro. Se da ENI, dunque, il costo della benzina a litro è di 1,758 per il self e di 1,958 per servito, presso il Gruppo API le cifre sono di 1,747 euro al litro per il self e 1,919 per il servito.

Esso propone agli automobilisti cifre inferiori. Presso il distributore è possibile mettere benzina con 1,744 euro al litre con il self e 1,894 con il servito. Scendono ancora alla Tamoil dove la benzina si paga 1,736 euro per il self e 1,818 euro al litro per il servito. Q8, poi, propone 1,739 euro al litro per il self e 1,918 per il servito mentre alle autopompe senza logo è possibile fare benzina con 1,731 per il self e 1,782 per il servito.

Diesel, quanto ci costi?

Per quanto riguarda il diesel, il tariffario di ENI prevede 1,618 euro al litro per il self e 1,823 euro per il servito. Fermandosi da Api-IP si pagherà 1,612 euro al litro per il self e 1,806 euro per il servito. Scende il prezzo del carburante alla Esso con 1,609 euro per il self e 1,765 euro per il servito. La Tamoil, invece, propone 1,605 euro al litro per il self e 1,692 euro per il servito. Stesso importo per il self da Q8 mentre il servito prevede un costo di 1,787 euro al litro. Infine, nei distributori senza logo è possibile mettere il diesel con 1,601 euro per il self e 1,654 euro per il servito.