Non arriva il grande botto, non si vede la vincita che fa tremare le fondamenta. La giocata dell’anno è rimandata.

La sirena delle grandi occasioni non è suonata, nessun segno del folle entusiasmo che generalmente avvolge alcuni momenti, alcuni eventi, giorni che restano scolpiti per sempre nell’immaginario pubblico di un paese intero. Il Superenalotto, molto di più di un semplice gioco di questi tempi. Molto di più di un concorso a premi di una lotteria, del momento in cui per gioco si prova ad indovinare una sfilza di numeri, puntandoci sopra dei soldi, pochi o tanti, a seconda di quella che è la propria disponibilità e soprattutto la propria fermezza.

Il Superenalotto nel concorso, l’ultimo, del 30 novembre appena trascorso, ancora una volta non ha regalato la gioia suprema, ancora una volta ha deciso che bisognerà aspettare, magari avvicinandosi al Natale per poter gioire una volta per tutte del premio della vita. Il sei dunque non è arrivato, nemmeno stavolta. I cinque invece ci sono e son ben due, nemmeno tanto modesti, circa 100mila euro a giocata, davvero niente male. I luoghi fortunati son Napoli e Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia. Anche i quattro non mancano.

Superenalotto, tutti con il fiato sospeso: si attendono i fasti di Montappone

Il ricordo principe è sicuramente quello di Montappone, nelle Marche, dove a maggio si verificò l’ultimo sei da ben 156 milioni di euro, in quel caso, inutile dirlo, festa grande presso la fortunata tabaccheria, dove di fatto si consumò la vincita. Anche stavolta però, in provincia di Perugia e a Napoli, rispettivamente presso Il Bar Angelelli e la Tabaccheria Atripaldi si è consumata la festa. La voce è corsa veloce e tutti si sono subito messi alla ricerca dei fortunati vincitori che si portano a casa la bellezza di 97.516,14 euro.

L’estrazione del 30 novembre appena trascorso ha regalato anche ben due quattro stella da circa 44mila euro, davvero niente male, insomma, anche in questo caso. Lo schema completo di seguito:

6 punti 117.302.052,86 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 97.516,14 € 2 4 punti 444,49 € 450 3 punti 31,28 € 19.157 2 punti 5,82 € 319.130

Il sei nel frattempo sfiora i 118 milioni e si appresta a diventare uno dei più memorabili di sempre. Le feste di Natale potrebbero essere la miglior cornice possibile per un simile evento. Un Natale ricco di milioni, certo potrebbe essere davvero il massimo per uno o più fortunati, ce n’è abbastanza per tutti insomma. Il ricordo di Montappone è ancora vivo, la ricerca del fortunato vincitore, la gioia degli abitanti del posto, momenti, tutto sommato, davvero magici. Momenti che difficilmente vanno via dal ricordo comune.