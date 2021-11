Andiamo a vedere quali sono le migliori offerte telefoniche che abbinano tanti Giga di traffico internet, minuti ed sms illimitati a meno di 5 euro al mese

Le attuali promozioni telefoniche (a prescindere dal gestore) offrono un pacchetto tutto compreso per quanto concerne chiamate, sms e traffico internet. Grazie a questa convenienza gli utenti decidono di aderire alla promozione e di avere tutti i servizi previsti e al contempo ottenere un buon risparmio.

Per questo le varie compagnie sono sempre alle prese con nuove proposte da ideare e poi lanciare sul mercato per cercare di accaparrarsi gli utenti abbonati ai loro competitor. Ultimamente sono piuttosto frequenti le offerte a basso costo, addirittura a meno di 5 euro al mese.

Offerte telefoniche a meno di 5 euro al mese: ecco quali sono

Con 1 Mobile ad esempio si possono avere addirittura 80 giga al costo di 5 euro il primo mese e 6,99 euro per i successivi. Sono inoltri compresi 30 sms e minuti illimitato di traffico voce. Attenzione però. Si tratta di una possibilità accessibile solo ai nuovi clienti provenienti da Vodafone, Tim, Iliad (clicca qui per scoprire le ultime novità sul gestore francese) e WindTre.

La rete è quella di Vodafone e per sapere i giga che abbiamo a disposizione, non si deve fare nient’altro che digitare *104#invio. 1 Mobile inoltre ha comunicato che la portabilità dovrà essere completata con successo entro il primo giorno di rinnovo oppure entro entro giorni dall’attivazione della sim. Se ciò non avverrà si riceverà un addebito di 5 euro una tantum.

Rimanendo in scia a soli 4,99 euro mensili c’è la promo di Poste Mobile (con rete Vodafone fino a 300 Mbps) intitolata Creami Wow 10 GB. La scheda costa 20 euro e l’attivazione 10 euro. La prima ricarica è obbligatoria e ha un prezzo di 10 euro. Analizzando la possibilità offerta dal gruppo postale, è possibile avere minuti ed sms illimitati oltre che 10 GB in 4G+.

Le proposte a prezzi economici non finiscono qui. Con 4,99 si può attivare Trivela, l’offerta di Rabona Mobile (rete Vodafone) comprensiva di 33 giga di Internet e di minuti ed sms senza limiti. Stesso prezzo per il pacchetto targato Spusu (rete WindTre). Differenti però le condizioni visto che sono compresi 200 messaggi, 1000 minuti e 10 GB di Internet in 4G. I minuti e gli sms che non vengono consumati in un mese si trasformano in Giga per il mese successivo (1 MB per ogni minuto e messaggio inutilizzato).