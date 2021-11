La sua Flash 120, in estate, ha costretto gli altri competitor a stare al passo. Ma, a quanto pare, non è l’unico aspetto di Iliad apprezzato dai clienti.

In estate non si parlava d’altro sul piano delle tariffe telefoniche. La Flash 120 di Iliad ha tenuto le redini del mercato, costringendo gestori ben più navigati a rivedere le proprie offerte pur di tenere il passo. Anzi, l’operatore francese ha agito anche sull’unico nervo scoperto, quello dell’offerta chiusa, permettendo anche a chi era già dentro di modificarla e ottenere così la tariffa più conveniente da 120 Giga. L’ascesa di Iliad è stata direttamente proporzionale alle sue offerte. E anche, per la verità, a una rete che tutto sommato risponde alle esigenze senza grossi patemi.

Ecco perché, soprattutto negli ultimi due anni, la rivalità con gestori storici come Tim, Wind e Vodafone si è fatta più accentuata. Soprattutto perché la strategia di mercato ha visto Iliad inserirsi con offerte più vantaggiose a fronte di un trend generale fatto di complessivi rialzi. Flash 120 è stata solo l’ultima della serie, con un supporto internet di tale portata a soli 9,99 euro. Ma, a quanto pare, la convenienza delle offerte non è l’unico punto a favore di Iliad.

Iliad, le tre funzioni gratis: ecco quali sono

A fornire condizioni vantaggiose sarebbero anche alcune specifiche funzioni, offerte dall’operatore in modo extra e del tutto gratuito. In pratica, senza inserire sul contratto delle funzionalità non volute e, magari, a pagamento. Una di queste riguarda le chiamate all’estero, le quali restano senza limiti né spese aggiuntive verso ben 60 Stati. Stesso discorso per la segreteria telefonica: gratuita, come non accade invece per altri operatori del settore. Senza contare che Iliad permette la navigazione in 5G, anche se questa specifica funzione è destinata solo ai dispositivi in grado di supportare tali standard.

Si tratta di funzioni pressoché standard per qualunque operatore telefonico ma che non tutti tendono a offrire in termini gratuiti. Per questo molti clienti hanno iniziato a concedere fiducia al gestore francese, che ha dalla sua anche la caratteristica di operare direttamente sulla rete. Una variabile da tenere in debita considerazione visto il momento storico, in cui il tema della competitività delle offerte è senza dubbio rilevante ma anche la facilità di gestione della propria tariffa gioca un ruolo importante.