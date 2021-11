Le migliori offerte telefoniche low cost del mese di novembre sono quelle di Poste Mobile, Spusu e NtMobile. Il risparmio è assicurato con le tariffe a 1 euro.

La ricerca delle migliori compagnie low cost del mese di novembre ha portato sul podio Poste Mobile, Spusu e NtMobile a cui è possibile aggiungere un’ultima arrivata, Ntmobileche, operatore che si appoggia alla rete 4G di Vodafone. Le tariffe proposte sono altamente competitive, a partire da 1 euro, e si rivolgono agli utenti che non hanno particolari pretese se non quelle di chiamare, mandare sms e navigare senza spendere cifre eccessive.

Poste Mobile con Creami WOW

Poste Mobile si affida alla rete Vodafone e propone Creami WOW 10 GB. Parliamo di un piano tariffario che ha un costo di 4,99 euro al mese ed include minuti di chiamate illimitati, sms illimitati e 10 GB di internet 4G. La promozione è attivabile fino al 16 novembre ed include nel costo i servizi “Ti Cerco” e “Richiama Ora” oltre all’avviso di chiamata e al controllo del credito residuo contattando il numero 40212.

Tra le migliori offerte telefoniche di novembre c’è Spusu

Continuiamo la panoramica sulle migliori offerte telefoniche low cost attivabili nel mese di novembre citando la proposta di Spusu. Il piano di riferimento è Spusu 1 e prevede 100 minuti, 100 messaggi e 1 GB di internet al costo di 3,99 euro. La rete di appoggio è WindTre. L’offerta prevede, poi, 2 GB di riserva dato che i minuti e gli sms non consumati possono essere trasformati in giga e accumulati nella riserva. In alternativa, è possibile scegliere Spusu 10, il piano tariffario da 4,98 euro che include mille minuti, 200 sms e 10 Gb di internet. La riserva, in questo caso, può arrivare fino a 20 giga.

Le proposte telefoniche low cost di NtMobile

A novembre, NtMObile propone due offerte low cost da non perdere. La prima, Solo, costa 1 euro con 9,99 euro di attivazione e prevede un costo per le chiamate a consumo a 0,02 centesimi al minuto e 0,05 centesimi per ogni messaggio inviato. In più, ogni giga di internet consumato costerà 1 euro. L’alternativa è Più, il piano che comprende minuti illimitati, sms a consumo e 30 giga di internet su rete Vodafone. Il costo è di 4,99 euro al mese più 9,99 euro di attivazione.