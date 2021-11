Risparmiare 20 mila euro in 5 anni con uno stipendio di 1500 euro è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

A partire dall’alimentazione, passando per le bollette, fino ad arrivare alla gestione delle varie spese quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro. Una chiara dimostrazione di come i soldi, pur non essendo garanzia di felicità, aiutino indubbiamente a risolvere un bel po’ di problemi.

Soprattutto in un periodo complicato come quello attuale, a causa della crisi causata dal Covid, pertanto, non stupisce che siano in molti a prestare una maggior attenzione al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito interesserà sapere che è possibile accumulare un capitale pari a 20 mila euro in 5 anni, con uno stipendio pari a circa 1500 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Soldi, risparmiare 20 mila euro in 5 anni con uno stipendio di 1500 euro è possibile: ecco come fare

Qualche tempo fa abbiamo visto come sia sufficiente risparmiare 7 euro al giorno e far fruttare i propri soldi. Oggi, invece, vedremo come accumulare un capitale di 20 mila euro in 5 anni con uno stipendio attorno ai 1.500 euro. Ebbene, se decidiamo di lasciare i soldi sul conto, senza alcun rendimento, quindi, dovremo risparmiare 4 mila euro all’anno, ovvero 333 euro al mese.

Nel caso in cui, invece, decidessimo di investire, allora è bene sapere che vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra queste la possibilità di investire su un titolo di Stato con scadenza a 5 anni. In alternativa è possibile optare per un conto deposito, con alcuni che offrono la possibilità di investire per 5 anni senza interruzioni.

Al momento il rendimento migliore disponibile è pari allo 0,55% annuo netto. Investendo una somma di 329 euro al mese, quindi, è possibile ottenere 20.009 euro in 5 anni. Un’altra soluzione, invece, consiste in un piano di accumulo su un ETF. Basti pensare che vi sono degli Exchange Traded Funds che negli ultimi 10 anni hanno registrato un rendimento medio annuo superiore al 10%.

In caso di performance media annua del 15%, ad esempio, è possibile accumulare 20 mila euro in 5 anni, impiegando 226 euro all’anno. Riuscire a risparmiare 20 mila euro in 5 anni, con uno stipendio pari a circa 1500 euro, pertanto, è possibile.

Prima di fare qualsiasi forma di investimento, comunque, il consiglio è quello di rivolgersi ad un esperto del settore, in modo tale da ottenere qualche suggerimento utile ed effettuare degli investimenti mirati e adatti alle proprie esigenze.