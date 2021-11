Scopriamo insieme la classifica delle migliori Spa al mondo 2021 concentrandoci in particolar modo su quelle presenti all’interno del Bel paese

Si è svolta per il settimo anno di fila la World Spa & Wellness Awards, ovvero la manifestazione che premia i migliori centri benessere sparsi in giro per il globo. Naturalmente non potevano mancare alcune eccellenze italiane, che sono piuttosto rinomate e gettonate.

Andiamo a scrutare la classifica partendo dalle nostre Spa, che al contrario di quanto si possa pensare godono di una certa fama oltre che di un elevato grado di apprezzabilità. Per il quinto anno consecutivo, Grotta Giusti conquista il primo posto nella categoria World’s Best Thermal Grotto Spa. Il merito è soprattutto degli elogi dei turisti alla grotta termale naturale.

Migliori spa al mondo 2021: quali sono le eccellenze italiane premiate

Non poteva mancare alla rassegna l’Hotel Palazzo Fiuggi che ha conquistato il primato per quanto concerne il World’s Best New Wellness Retreat 2021 per l’offerta completa di servizi dedicati al benessere. Ma non è tutto. La struttura ha conquistato un altro prestigioso primato, ovvero l’Italy’s Best Wellness Retreat.

Riconoscimenti importanti anche per il Lefay Resort & Spa Dolomiti che ha ottenuto il titolo di Europe’s Best Resort Spa 2021. Il merito è naturalmente del panorama mozzafiato che offre ai suoi clienti nei boschi di Pinzolo.

Le eccellenze italiane non si esauriscono qui. In graduatoria c’è spazio per altri due centri benessere piuttosto all’avanguardia, nella fattispecie l’Albereta (Italy’s Best day Spa) e Mandarin Oriental (Italy’s Best Hotel Spa).

Passando alle premiazioni inerenti i centri benessere presenti all’estero, spiccano il The Pearl Spa at Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach (Emirati Arabi Uniti), il Banyan Tree Spa Marina Bay Sands (Singapore) e The Spa at Mandarin Oriental Jumeira Dubai (Emirati Arabi Uniti).

LEGGI ANCHE >>> Bonus Terme, semaforo verde: istruzioni utili per l’uso

Rimanendo invece in paesi geograficamente più vicini ci sono il Dolder Grand Spa at the Dolder Grand in Svizzera, il Kosmetikinstitut Aurora Innsbruck in Austria e l’SPA Clinic at Hotel Bellevue in Croazia.

Insomma, le possibilità sia in Italia che all’estero non mancano. Per i più facoltosi non resta che scegliere la possibilità più in linea con le proprie preferenze, per poi lasciarsi andare ad un po’ di sano relax. Chi ha meno possibilità potrebbe puntare invece sul bonus terme.