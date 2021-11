L’avvicinarsi delle festività natalizie fa aumentare la richiesta di sosia di Babbo Natale. Ma quanto guadagnano coloro che svolgono questa mansione? Ecco la risposta

Il Natale è alle porte. Nelle città le strade sono già illuminate da mille luci, i negozi addobbati, i bambini felici. L’atmosfera natalizia è magia e i protagonisti sono i più piccini che scrivono le loro letterine ad un uomo grande e grosso, vestito di rosso con la barba lunga e bianca, richiedendo doni in cambio del loro buona condotta.

Questo buon uomo, chiamato da grandi e piccini Babbo Natale, se ne va in giro con una slitta trainata da renne e porta come di consueto regali a tutti i bimbi, ma come fa in una notte sola? A questo ci pensano i suoi collaboratori, i cosiddetti sosia di Babbo Natale, super ricercati in questo periodo.

Babbo Natale: ecco quali cifre guadagnano i sosia

Chi ha mai pensato di poter indossare questo costume anche solo per un giorno? Si tratta di un lavoro (clicca qui per conoscere alcune opportunità attuali) a tutti gli effetti, anche se insolito. Ovviamente, come per tutte le mansioni, anche in questo caso sono richiesti particolari caratteristiche: in primis l’età.

Se in genere si privilegiano i giovani, per essere un sosia di Babbo Natale si cercano uomini di una certa età, sopra i 50 anni, alti e robusti. E se la barba lunga può sembrare incolta, in questo caso è una skills. A tutti i connotati fisici vanno aggiunte doti comunicative ed empatiche. Le regole di sicurezza valgono anche per Babbo Natale, quindi ogni sosia deve possedere il green pass.

Ma quanto guadagna un sosia di Babbo Natale? Ovviamente la sua retribuzione varia a seconda del contratto e dai giorni di lavoro. Facendo una media delle offerte che i trovano in rete, è possibile individuare un range di retribuzione che va tra i 1200 e i 1600 euro.

In linea di massima si ricercano questi attori per i centri commerciali, ma molti vengono richiesti anche per feste private e famiglie, anche per un solo giorni. Agenzie e professionisti possono domandare fino a 350 euro, mentre per le famiglie la cifra è minore, si aggira sui 60-70 euro. Insomma, un lavoro per arrotondare e regalare sorrisi ai grandi ma soprattutto ai più piccoli.