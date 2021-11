Buone notizie per diplomati e laureati alla ricerca di un posto di lavoro. Ecco l’opportunità da non perdere.

Il lavoro riveste un ruolo importante nella nostra esistenza, in quanto ci permette di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a far fronte alle varie spese quotidiane. Non sempre però, complice anche l’impatto negativo del Covid sull’economia, si riesce a trovare un impiego.

Proprio in questo contesto giungono finalmente buone notizie diplomati e laureati, anche senza esperienza, alla ricerca di un posto di lavoro, grazie a un’opportunità da non perdere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito e quali sono i profili ricercati.

Lavoro, buone notizie per diplomati e laureati: posizioni aperte presso BRT

In attesa di capire come si evolverà il mondo del lavoro, con molte professioni e mestieri destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni, interesserà sapere che giungono buone notizie per diplomati e laureati in tutta Italia, anche senza esperienza. BRT S.p.A., infatti, è alla ricerca di nuovo personale da inserire presso le diverse sedi presenti sul territorio italiano.

Prima conosciuta con il nome Bartolini SpA, la società opera da anni nel settore del trasporto merci e offre soventemente interessanti opportunità di lavoro, sia per diplomati che laureati, anche senza esperienza. Diversi i profili ricercati e in diverse Regioni italiane. Ad esempio a Bologna si ricercano Enterprise Architect, Impiegato Contrassegni, ma anche Controllo di Gestione e Management Reporting.

A Milano è possibile candidarsi come Impiegato Assistenza Clienti, Data Entry e Ufficio Partenze. Tra le altre offerte di lavoro, poi, si annovera quella di Impiegato Operativo presso diverse città italiane, come Aosta, Asti, ma anche Bologna, Como, Frosinone, Monza, Piacenza, Pisa e Torino. BRT è anche alla ricerca di giovani da inserire nei programmi di formazione e lavoro dalla durata dai 6 ai 12 mesi, con possibilità di assunzione.

LEGGI ANCHE >>> Donne e uomini nel mondo del lavoro: la disparità è nei guadagni

Per quanto riguarda i laureati, ad esempio, le ricerca è rivolta in particolar modo a laureati di secondo livello in Economia Aziendale e Ingegneria Civile indirizzo trasporti. Come già detto diversi sono i profili ricercati e per questo si invita a consultare la pagina dedicata in modo tale da consultare le varie posizioni disponibili e inviare la propria candidatura.