Do Drop è il camper economico, pratico e comodo che consentirà di viaggiare nonostante le restrizioni Covid. Basteranno 4 mila euro per dare una svolta alla vostra vita.

La pandemia globale ha interferito su tante nostre abitudini. Per diverso tempo non abbiamo potuto organizzare i viaggi tanto desiderati e siamo stati costretti a restare nella città di residenza a parte brevi eccezioni. In più, il nuovo aumento dei contagi ha portato tante persone a disdire prenotazioni per le vacanze natalizie. Le incertezze e le preoccupazioni sono tante e spesso non si ha desiderio di andare in un albergo insieme a tanta altra gente oppure in un appartamento da ripulire da cima a fondo. Ecco che la soluzione migliore è il camper, un mezzo pratico e comodo con cui spostarsi in totale autonomia e libertà. Costa molto, obietteranno in molti. Ebbene, con 4 mila euro è possibile fare l’acquisto che darà una svolta ai propri piani futuri.

Do Drop, il camper economico e comodo

Do Drop è un mini camper pratico, leggero ma soprattutto super economico. Il suo costo si aggira sui 4 mila euro ma non per questo occorrerà rinunciare alla comodità. Può permettere spostamenti in pianura, montagna e in zone più selvagge per regale ad ogni persona la propria vacanza da sogno. Do Drop è un camper a rimorchio, il cosiddetto trailer. Ogni auto è in grado di rimorchiarlo dato che parliamo di un mezzo molto leggero. Il materiale di riferimento è una lega plastica con dei rinforzi di metallo che garantiscono la sicurezza ma anche maggior praticità rispetto ai normali camper.

Com’è fatto il Do Drop

Negli Stati Uniti il mini camper sta già spopolando. Il motore 4 x 4 permette, come accennato, di accedere in strade non asfaltate e in zone impervie come boschi di montagna. Gli interni sono molto semplici ma completi del necessario. C’è il letto matrimoniale, un comodo tavolo estraibile verso l’esterno, due sedie pieghevoli, ripiani per appoggiare oggetti e gli strumenti necessari per viaggiare.

Un piccolo spazio, dunque, che consentirà di passare delle giornate immersi nella natura per spezzare la routine quotidiana e liberare la mente dai pensieri. Inoltre, il costo è veramente basso. Basteranno 4 mila euro (circa 6 mila dollari) per iniziare l’avventura con un mezzo nuovo mentre acquistandolo usato il risparmio sarà ancora maggiore.