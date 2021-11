Ecco in che modo una coppia ha vinto alla lotteria nel giorno del decimo anniversario di matrimonio. I dettagli dell’incredibile vicenda

Festeggiare gli anniversari di nozze al giorno d’oggi non è una cosa scontata. I rapporti non sono sempre solidi e duraturi, eppure nonostante ciò, c’è chi vive il proprio matrimonio con spensieratezza e rinnovato entusiasmo.

La storia in questione riguarda una coppia originaria di Clayton piccola città di 20.000 anime situata nei pressi della più celebre Melbourne nel Sud dell’Australia.

Vittoria alla lotteria nel segno dell’amore: quanto hanno intascato

Lo scorso 6 novembre hanno festeggiato 10 anni di matrimonio. Un traguardo importante, celebrato con una cena romantica al ristorante così come da prassi.

Un po’ per gioco hanno poi comprato un biglietto della lotteria Tattslotto, piuttosto famosa nel “Down Under”. Mai però avrebbero potuto immaginare di intascare poco più di un 1 milione di dollari australiani (665.000 euro).

La combinazione vincente che di fatto ha cambiato la loro vita è la seguente: 11, 15, 28, 30, 33 e 39. Gli stessi numeri che hanno scelto nel giorno del fatidico sì e i medesimi con cui vogliono continuare a giocare alla lotteria per il resto della loro esistenza.

Avendo giocato online si erano visti recapitare un messaggio e una notifica sul conto, ma inizialmente erano increduli di fronte a tutto ciò. La conferma è poi arrivata con la telefonata dei responsabili della lotteria, che ha certificato il lieto evento.

Per ovvie ragioni di sicurezza la coppia ha deciso di mantenere l’anonimato e stanno già progettando il loro futuro. Il primo passo sarà l’estinzione del mutuo della casa a cui farà seguito l’acquisto di nuova auto.

Non saranno però gli unici beneficiari del lauto premio. Doneranno una parte ai loro familiari che gli sono sempre stati vicini in questi anni e gli pagheranno una vacanza da trascorrere insieme (clicca qui per conoscere le regole per viaggi all’estero in vigore fino a dicembre).

Insomma, un classico esempio di quando è proprio vero che l’amore tutto può. Un sentimento vero può prevalere anche in circostanze in cui la sua forza può sembrare in apparenza sterile.