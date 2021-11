Una vincita davvero eccezionale, una situazione che nessuno avrebbe potuto immaginare, mai nella vita. Invece..

Una vincita che nessuno avrebbe mai immaginato di considerare da quelle parti, figurarsi poi il fortunato vincitore. Il Gratta e vinci, ancora una volta fornisce delle emozioni uniche, emozioni ovviamente correlate ad una condizione ad una vita che di fatto sta cambiando, migliorando sotto alcuni punti di vista, o almeno cosi si spera. Cosi, in Texas, più precisamente a Tomball, la vita di un fortunato giocatore è cambiata per sempre.

Il concorso è quello del “Milion Fortune”, il biglietto in questione dal prezzo non proprio economico di 50 dollari ha però regalato una immensa gioia al giocatore di turno. Ben 5 milion di dollari la vincita. La giocata è stata consumata, o almeno si immagina sia andata cosi, al Nick’s Food Store della cittadina texana. Nessuna notizia però si ha in merito al fortunato giocatore, nessuno sa chi sia il nuovo milionario di zona insomma.

La vincita eccezionale e la vita che cambia direzione di colpo

Una vincita del genere non può che cambiare la vita al fortunato giocatore che con essa si confronta. Nel nostro paese siamo ormai abituati a vincite anche di importi sostenuti, vincite che ci danno la cifra di quanto eventi del genere possano condizionare del tutto la vita del fortunato vincitore. Situazioni che se non gestite alla meglio possono anche sfuggire di mano come spesso capitato a passati protagonisti di giocate sensazionali. Oggi, possiamo dire che in questi casi occorre una buona dose di ulteriore fortuna oltre che di buon senso, per quel che possa valere dirlo

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci, cambiare la vita in un attimo: lui l’ha stravolta, quanto ha vinto

In Texas insomma si festeggia come ci si augura si possa presto festeggiare anche dalla nostre parti, magari con un jackpot del Superenalotto finalmente conquistato da qualche fortunato. Troppo tempo è passato dall’ultima vincita, a Montappone, nelle Marche. Ben 156 milioni di euro, una somma davvero da sogno, forse anche di più.