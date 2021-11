Una vincita eccezionale, una giocata da sogno, una cifra impensabile conquistata in pochissimi minuti.

Una vincita incredibile, eccezionale, una vincita che da sola basta a soddisfare quel che resta di una vita e forse anche di due o di tre. Una affermazione incredibile arrivata con una giocata effettivamente esigua rispetto all’ammontare complessivo della vincita. 20 euro giocati al concorso Gratta e vinci “Il Miliardario Maxi”. Chiaramente la vincita ha destato la curiosità degli abitanti del posto che si sono subito chiesti a chi fossero andati tutti quei soldi.

La località in questione è Lazzate in provincia di Monza e Brianza. Il luogo in cui si è di fatto “consumata” la vittoria è stata la ricevitoria all’interno del Bar “Pepita” di Via Roma, 1. Una giocata da 20 euro, cosi come anticipato che ha portato alla straordinaria vincita di ben 5 milioni di euro. Chiaramente sulla vincita vanno calcolate tasse e trattenute varie ma stiamo parlando in ogni caso di molti milioni di euro che di certo cambieranno la vita del vincitore.

Gratta e vinci: si attende il colpo da maestro al Superenalotto

Nel frattempo tutta l’Italia è con il fiato sospeso per il jackpot del Superenalotto, che qualora dovesse essere centrato il “6” si materializzerà al fortunato vincitore con più di 100milioni di euro. L’attesa dura ormai da maggio, quando in quel i Montappone, nelle Marche, fu centrato l’ultimo “6” da ben 156 milioni di euro. In quel caso il fortunato vincitore letteralmente scomparve dalla situazione, e chissà se ad oggi la situazione sia di fatto cambiata.

Il Superenalotto, cosi come i Gratta e vinci continuano a distribuire sogni e speranze a migliaia di italiani. Le cifre conquistate di certo serviranno a cambiare vita, a migliorare quantomeno l’approccio ad essa ed anche qualcosa in più, questo è certo. Nel frattempo si torna a sperare a sognare e ad immaginare un domani ricco non solo di speranza ma anche di banconote, con le quali scrivere un diverso futuro per se e per la propria famiglia.