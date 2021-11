L’insetto che negli ultimi sembra terrorizzi di più l’uomo. Come fare per mandarlo una volta per tutte via di casa.

Di ritorno dalle vacanze, con la nostra casa chiusa per tanti giorni, non sarebbe impossibile trovare al nostro arrivo una spiacevole sorpresa. Insetti, blatte, scarafaggi potrebbero aver in qualche modo infestato le “quattro mura” in nostra assenza. Il problema blatte negli ultimi anni ha assunto dei contorni, in alcuni casi, al limite del grottesco. Vere e proprie invasioni di questi temibilissimi insetti che in nessun modo riescono ad essere in qualche modo tamponate.

Ad ogni modo è giusto fare dei distinguo in merito alla presenza, eventuale, di insetti in casa nostra. Potrebbe trattarsi, qualora avvistassimo la presenza di uno o più ospiti di una presenza occasionale, dovuta magari all’incuria dei giorni d’assenza, quindi risolvibile con una intensa opera di pulizia. D’altra parte l’avvistamento potrebbe anche condurre ad una vera e propria colonia di quel particolare insetto presente proprio in casa nostra.

Scarafaggi in casa: come comportarsi di fronte al temibile insetto

Cosi come si diceva in precedenza nel caso di una vera e propria colonia di insetti in casa nostra allora il discorso cambia radicalmente. In questo caso la cosa più saggia da prendere in considerazione è quella di affidarsi a prodotti che vanno ben oltre la normale pulizia. Prodotti naturali, ad esempio, come olii essenziali. Questo tipo di articoli, dall’odore piuttosto intenso, infastidisce non poco gli insetti e quindi potrebbe rivelarsi abbastanza efficace.

Come riportato dal sito proiezionidiborsa, l’olio di Neem può funzionare anche come repellente. Si tratta di un prodotto vegetale estratto dai semi dell’albero Azadirachta. Il prodotto va spruzzato nei punti strategici oppure va versato in batuffoli di cotone che andranno poi collocati in punti ben definiti della casa. Ci sono un paio di alternative naturali, come l’aglio e le foglie di alloro.

Inoltre ci si può rivolgere a veri e propri esperti del settore, imprese di disinfestazione che conoscono alla perfezione il modo di trattare con certi insetti. Trattamenti a base di bioacidi che possono eliminare i fastidiosi ospiti senza provocare alcun danno all’uomo. In questo caso parliamo di trattamenti che vanno dai 100 ai 200 euro per un appartamento dalle dimensioni classiche. In ogni caso esistono metodi di prevenzione quali il Borato, che possono evitare il ripresentarsi di certe sgradevoli situazioni. La prevenzione in qualsiasi ambito può sempre portare a vantaggi eccezionali