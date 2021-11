Con larghissimo anticipo, Chiara Ferragni ha già allestito il suo stravagante albero di Natale. Scopriamo insieme come funziona e quanto costa

Manca oltre un mese all’arrivo del Natale, eppure a casa Ferragnez sembra già aver fatto capolino. Chiara Ferragni infatti tra i suoi tanti post social, ne ha pubblicato più di qualcuno con il suo gigantesco albero di Natale.

Quindi in barba a tutte le tradizioni italiane, a casa della coppia più glamour d’Italia c’è già una calorosa atmosfera natalizia per la gioia dei piccoli Leone e Vittoria. Dunque, andiamo a vedere come hanno deciso di decorare il loro albero e soprattutto quali peculiarità presenta.

Chiara Ferragni: ecco il suo albero di Natale ultraccessoriato

Oltre ad essere imponente e colorato, l’abete dei Ferragnez presenta molteplici luci, che cambiano colore con il battito delle mani. Un particolare che sicuramente attirerà molte persone, desiderose anche loro di avere queste speciali luci sul proprio albero.

Già dalle prime ore dopo il lancio sui social, si è registrata subito un’impennata nelle vendite delle luci a led colorate realizzate da Twinkly e in vendita su Amazon. La loro particolarità sta nel fatto che possono essere mappate tramite smartphone, in modo tale da creare forme, disegni e giochi di luci.

Dunque, un’ulteriore testimonianza di come la coppia Fedez-Ferragni (clicca qui per scoprire il loro patrimonio) sia in cima alla classifica di quelle maggiormente prese come esempio in quanto a tendenze e mode.

Dal canto suo la Ferragni non ha nascosto la sua predilezione per le festività natalizie, ragion per cui ha deciso di aprire le danze prima del previsto, così come scritto su Instagram: “Amo il Natale. Un mese di festeggiamenti non basta, quindi inizio da novembre”.

Ma qual è il costo complessivo di questo “speciale” albero? Considerando tutti gli addobbi si arriva introno ai 2000 euro. Senza calcolarli invece il prezzo scende a 1300 euro. Di seguito il Reel in cui presenta il suo speciale albero di Natale ai followers con tanto di colonna sonora “All I Want For Christmas is you” di Mariah Carey.