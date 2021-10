Chiara Ferragni e Fedez si trasferiranno in una nuova casa-reggia che sarà pronta nel 2022. Quanto sarà costato l’acquisto della regina dei social?

L’influencer, imprenditrice, volto noto dei social Chiara Ferragni presto traslocherà. Lo ha annunciato da qualche tempo sottolineando che lei e il marito Fedez hanno finalmente acquistato la casa dei loro sogni. Niente più affitto, dunque, ma un passo importante che porta tutti noi comuni mortali nel mondo dei sogni di una ricca fashion blogger. Dimentichiamoci, infatti, dei nostri parametri che definiscono l’acquisto di un primo immobile per passare ad un livello decisamente superiore, ricco di dettagli e dimensioni spropositate.

Le informazioni sulla nuova casa della Ferragni

E’ ancora in costruzione la casa in cui nel 2022 andranno ad abitare Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria. Si trova vicinissima all’abitazione in affitto in cui vivono attualmente, quasi di fronte, e il palazzo sta nascendo piano piano sotto i loro occhi. La fashion blogger ha informato i fan che i piani del loro appartamento non sono ancora costruiti e che la fine dei lavori è prevista per metà del 2022.

CityLife, dunque, ospiterà la famiglia di Chiara Ferragni e l’entusiasmo è alle stelle. L’imprenditrice si dice elettrizzata all’idea di arredare completamente secondo i propri gusti l’intero appartamento. La pianificazione avviene giorno per giorno e il tempo per prendere le giuste decisioni non manca. Finora sono solo queste le informazioni che la fashion blogger ha fornito. Un mega-appartamento, a Milano, ad oggi ancora in fase di costruzione e, probabilmente, su due piani. Quale sarà il costo di questa reggia in città?

Quanto costerà la casa di Chiara Ferragni e famiglia?

Per ora è possibile solo ipotizzare il prezzo di acquisto della casa dell’imprenditrice facendo riferimento ai costi degli immobili a Milano. Considerando che l’appartamento sarà – forse – di due piani, rifinito, moderno, in un quartiere residenziale e commerciale in cui le case in vendita valgono 8.500 euro al metro quadro è possibile stimare una spesa di circa 1.700.000 mila euro per 200 mq di appartamento. La cifra potrebbe essere di molto superiore dato che a CityLife la punta massima di costo al mq è di 11 mila euro e che la metratura della casa-reggia di Chiara Ferragni potrebbe superare i 200 mq da noi stimati. Del resto, la somma potrebbe essere inferiore considerando parametri più bassi ma l’ipotesi non è all’altezza di una regina delle spese come la nota influencer.