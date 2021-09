Anche Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ha iniziato ufficialmente la scuola. Ma quanto costa? Ecco quali sono le informazioni disponibili in merito.

Settembre è arrivato e molti studenti si ritrovano, pertanto, alle prese con l’inizio di un nuovo anno scolastico. Lo sa bene il piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, che proprio ieri ha dovuto fare i conti con il suo primo giorno di scuola materna. Un passo indubbiamente importante per ogni bambino, con la coppia più nota del web che ha deciso di condividere questo emozionante momento con i tantissimi follower.

“Oggi primo giorno di scuola di Leo“, hanno infatti scritto Fedez e Chiara Ferragni a corredo di alcuni scatti che immortalano il bimbo con tanto di zainetto in mano. Immagini che non sono passate di certo inosservate, con molti che hanno iniziato a chiedersi quale scuola frequenterà il piccolo Leone e soprattutto quanto costa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Fedez e Chiara Ferragni, primo giorno di scuola per Leone: retta da capogiro

Nelle foto pubblicate sui social da Fedez e Chiara Ferragni, è possibile vedere il piccolo Leone indossare dei pantaloncini lunghi blu, polo bianca e maglioncino blu con uno stemma. Proprio quest’ultimo, in effetti, ha attirato in particolar modo l’attenzione del popolo del web, con molti che hanno iniziato a chiedersi quale istituto frequenterà il piccolo e soprattutto quanto costa.

Visti i guadagni da capogiro della coppia d’oro formata da Fedez e Chiara Ferragni, d’altronde, è facile intuire che i due non abbiano di certo badato a spese. A tal proposito, in base ad alcune informazioni disponibili sul web, sembra che Leone frequenti la Saint Louis School. Si tratta di un istituto d’eccellenza, dove hanno sede la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria. Un campus bilingue, dall’aria internazionale, con la retta che non è affatto indifferente.

Stando alle informazioni al momento disponibili, infatti, sembra che l’iscrizione per il primo anno costa 2800 euro, poi 1800 euro. Per quanto riguarda la scuola d’infanzia i costi annuali sono pari a 11370 euro, mentre la scuola primaria costa 15730 euro. Cifre che non comprendono i pranzi. I prezzi di quest’ultimi, inoltre, differiscono a seconda della sede di riferimento e possono essere pari a 1475 oppure 1350 euro.