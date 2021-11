Investire 5 mila euro per 5 anni ed ottenere dei guadagni reali è possibile conoscendo le giuste soluzioni di investimento. Scopriamo come aumentare le possibilità di successo.

Il mondo degli investimenti finanziari regala allettanti prospettive di guadagni. Alla base del successo c’è una valida conoscenza dei mercati e degli andamenti di titoli e azioni e un solido impegno nel mantenersi costantemente aggiornati. La speculazione non è un gioco, i rischi di perdita del capitale sono elevati e un principiante può avvicinarsi a questa realtà solamente dopo aver speso un po’ del suo tempo ad approfondire la conoscenza con il trading. Inoltre, quando si ha l’intenzione di investire è bene accettare l’idea di “vincolare” parte dei risparmi per alcuni anni in modo tale da sperare di ottenere guadagni maggiori. Non si può correre il rischio di dover vendere necessariamente in un momento inopportuno ma si dovrà avere la pazienza e l’opportunità di attendere andamenti migliori.

Dove investire 5 mila euro per cinque anni

Dopo aver acquisito le conoscenze basilari del mondo della finanza e aver accumulato abbastanza capitale da poterne tenere una parte sotto forma di investimento per cinque anni minimo, è possibile cominciare a valutare le opzioni a disposizione. In questo periodo, è consigliabile valutare l’idea di investire 5 mila euro nelle azioni Disney.

Lo storico dell’azienda mostra come negli ultimi cinque anni le azioni della Disney siano aumentate del 90% nonostante la pandemia degli ultimi due anni. Gravi interruzioni, dunque, hanno caratterizzato l’attività dell’azienda ma nonostante questo gli investitori hanno solamente guadagnato dalla propria scelta. Di conseguenza è facile ipotizzare un’ulteriore crescita del valore delle azioni per i prossimi cinque anni soprattutto in previsione di una continua espansione dell’attività. I servizi streaming, infatti, stanno diventando il punto forte della Disney e questa decisione inciderà positivamente sull’andamento futuro.

Leggi anche >>> Poste Italiane, investire con zero commissioni è possibile: la soluzione che non ti aspetti

Le azioni Disney, ipotesi di guadagni interessanti

La Walt Disney Company non si è lasciata affliggere dai problemi sorti durante la pandemia ma ha colto l’occasione per ampliare la rete puntando sui servizi streaming. I guadagni dell’azienda derivano da diversi prodotti, dai film ai botteghini ai parchi a tema fino ai canali TV via cavo. La crescita è costante nel tempo grazia alla notorietà dei personaggi Disney e all’affetto che grandi e piccini provano nei loro confronti.

Inoltre, a dare una spinta ai ricavi della Disney sono intervenuti i servizi di streaming come Disney+, ESPN+, Hulu, dedicati agli spettatori di tutto il mondo. Sono ben 174 milioni gli abbonati registrati il 3 luglio scorso e la prospettiva è di raggiungere i 300 milioni entro il 2024. Cosa significa tutto questo? Che il valore delle Azioni Disney con molta probabilità continuerà a salire con grandi guadagni per gli investitori.