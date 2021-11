Ilary Blasi passeggia con al braccio una borsa il cui valore è equiparabile al costo di una casa. Il marchio è Kelly Hermès Himalaya; la cifra da capogiro.

I cosiddetti “vip” vivono su un altro pianeta rispetto alla maggior parte delle persone. C’è chi si preoccupa di come arrivare a fine mese e chi può permettersi di acquistare un semplice accessorio dal valore altissimo. Pochi mesi fa Ilary Blasi è stata criticata per aver sfoggiato una borsa dal valore di 14.817 euro. Le ragioni sono comprensibili. In un periodo di crisi economia con una pandemia in atto e tante famiglie che non possono contare su un’entrata stabile mensile sembra assurdo che si possano spendere cifre così alte per una borsetta. Eppure, polemiche a parte, gli stili adottati da presentatori tv, influencer e calciatori fanno sognare tante persone e portato lontano l’immaginazione, verso una vita da favola – almeno apparentemente. Altro che poco più di 14 mila euro, il valore dell’ultima borsa sfoggiata dalla moglie di Francesco Totti supera di gran lunga questa cifra.

Ilary Blasi e la borsa dal valore di…

Ebbene, durante una passeggiata, Ilary Blasi aveva al braccio una borsa di Kelly Hermès Himalaya dal valore di 300 mila euro. Quanto una casa diranno alcuni, volendo anche quanto due case per altre persone. L’accessorio è in pelle di coccodrillo – gli animalisti non saranno contenti ma, purtroppo, sembra che l’animale sia una moda del momento – e ha la chiusura tempestata di diamanti.

Dopo un breve attimo di stupore in cui si rimarrà senza parole, quali saranno le reazioni del web a questa notizia? La conduttrice di Canale 5 è riuscita a sorprendere con il suo outfit – della serie “nel bene o nel male basta che se ne parli” ma d’altronde con i guadagni del suo lavoro può permettersi un pazzo acquisto.

I guadagni della conduttrice

Ipotizzare i guadagni di chi lavora nel mondo dello spettacolo non è facile. E’ possibile, però, supporre che si tratti di cifre molto alte dato il successo della conduttrice. Rumors di pochi mesi fa lasciavano supporre un cache a serata di 50 mila euro. Per la conduzione del Grande Fratello Vip, poi, Ilary Blasi avrebbe guadagnato circa 650 mila euro per condurre il reality. In più, occorre aggiungere i proventi delle pubblicità, degli sponsor, dei diritti d’immagine. Insomma, la possibilità di acquistare una borsa da 300 mila euro è ampiamente nelle sue possibilità. Ognuno con i propri soldi è libero di fare ciò che vuole e, diciamo la verità, chiunque avesse un patrimonio da capogiro si lascerebbe andare, di tanto in tanto, a qualche spesa folle!