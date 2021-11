Comprare uno smartphone nuovo con un budget inferiore ai 200 euro senza rinunciare alla qualità è possibile. Ecco le migliori proposte del momento sul mercato.

Perché rinunciare ad un buon prodotto avendo un budget limitato? Se l’intenzione è di comprare un nuovo smartphone con meno di 200 euro non sarà necessario rinunciare alla qualità. In commercio, infatti, esistono diversi device che, seppure in vendita ad un prezzo non elevato, non faranno rimpiangere modelli più costosi. Huawei, Samsung, Oppo, i brand da considerare sono tanti e grazie alle occasioni del Black Friday la scelta sarà ancora più ampia.

XIAOMI Redmi Note 9, il nuovo smartphone più venduto

Un’occasione da considerare è la vendita dello Xiaomi Redmi Note 9 a 179,90 euro su Amazon invece di 269,90 euro. Il device presenta un processore octa-core Qualcom Snapdragon, una batteria da 5020 mAh per una durata incredibile e il sistema operativo Miui 11. Le prestazioni sono di alto livello e i colori disponibili sotto i 200 euro sono il tropical green e l’aurora blue.

Samsung Galaxy M12

Un gradito regalo di Natale sotto i 200 euro potrebbe essere il Samsung Galaxy M12. Parliamo di un dispositivo da 6,5″ con schermo con tecnologia HD, dal sistema Quad Camera con fotocamera principale da 48MP e dalla batteria da 5000 mAh. Il processore Octa-Core e la Ram da 6 Gb consentiranno di compiere velocemente qualsiasi operazione mentre il design dalle curve morbide permetterà di afferrare il device con praticità e sicurezza. Il tutto a 199 euro.

Motorola Moto G9 Play

Con 174 euro circa si potrà acquistare il Motorola Moto G9 Play, un nuovo smartphone con display Max Vision da 6,5, tripla fotocamera da 48 Mega Pixel, batteria da 5.000 mAh, processore Octa-Core Snapdragon 662 e sistema operativo Android 10. Il device è veloce, reattivo, elegante e svolgerà il suo compito perfettamente pur rientrando nei 200 euro di spesa.

Nuovo smartphone? Huawei P Smart è tra le migliori scelte

Come non citare nella panoramica dei migliori smartphone entro i 200 euro il modello Huawei P Smart. Il design elegante e raffinato, il comparto fotografico all’avanguardia, la batteria da 5.000 mAh, la dual sim, la RAM da 4 giga e la memoria interna da 128 GB rendono il dispositivo qualitativamente ineccepibile per un costo che si aggira intorno ai 192 euro.

OPPO A54 5G

Concludiamo le opzioni di acquisto di uno smartphone di buona qualità a meno di 200 euro con il modello OPPO A54. Tra le caratteristiche da citare troviamo un design accattivante, la fotocamera da 48 mega pixel, il 5G e la batteria da 5 mila mAh. Nulla da invidiare ai top di gamma che superano il costo di 200 euro.