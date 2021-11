Il nuovo codice della strada prevede una sanzione piuttosto importante per coloro che si macchieranno di un determinato gesto incivile

Il nuovo codice della strada è entrato a far parte delle vite degli italiani. L’auspicio è che migliori l’atteggiamento delle persone alla guida riducendo così gli incidenti stradali.

Tante le novità previste e le tematiche approfondite. D’ora in avanti infatti i dubbi che hanno accompagnato il popolo del Bel Paese su determinati aspetti non avranno più ragione di esistere.

Una disposizione in particolare ha richiamato l’attenzione di tutti, in quanto pur non essendo strettamente legata alle regole stradali, era necessaria per evitare spettacoli pietosi.

Nuovo codice della strada: multa da 866 euro per chi si rende protagonista di un gesto incivile

Si tratta della multa per le persone che gettano barbaramente i rifiuti dal finestrino della propria auto in movimento. Le sanzioni vengono stabilite dalla pattuglia stradale che sorprende il trasgressore in flagrante.

Si va da un minimo di 26 euro per i casi ritenuti meno gravi fino ad un massimo di 886 euro qualora ci si renda protagonisti di lanci reiterati e sconsiderati. Sembra assurdo che per civilizzare la gente sia necessario un provvedimento del genere, ma purtroppo non sono rari i casi in cui determinati soggetti infangano le strade con oggetti di qualsiasi tipo lanciati dall’automobile.

Probabilmente la disposizione appena citata è quella che fa più discutere. In generale però sono davvero tante le modifiche apportate al codice della strada contenute del Decreto Infrastrutture e trasporti 2021.

Dalla guida con il cellulare in mano, ai parcheggi per i disabili passando per i tanto discussi monopattini elettrici. Stavolta nulla è stato lasciato al caso, proprio perché il graduale ritorno alla normalità ha riportato in auge tutti i difetti degli italiani durante una delle attività più praticate oltre che delicate.

Ad ogni modo per conoscere al meglio tutte le innovazioni del nuovo codice stradale cliccate su questo link. Seppur non sia semplice assimilarle tutte in breve tempo, è bene prendere dimestichezza fin da subito onde evitare ripercussioni per la propria incolumità (e quella degli altri) e per il proprio portafoglio.