Brutte notizie per coloro che utilizzano Tik Tok che rischiano di cadere nella trappola di alcuni truffatori che cercano di estorcere soldi al malcapitato di turno.

In un periodo segnato dalle varie restrizioni volte a contrastare la diffusione del Covid, non stupisce che si registri un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologi. Proprio grazie a smartphone e pc, infatti, abbiamo la possibilità di comunicare in qualsiasi momento con chiunque, anche se distanti.

Allo stesso tempo il crescente interesse verso le nuove tecnologie si rivela essere terreno fertile anche per alcuni malintenzionati. Lo sanno bene, purtroppo, molti utenti di Tik Tok caduti nella trappola di alcuni truffatori che sono riusciti a rubare loro dei soldi. Ma cosa è successo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Tik tok, occhio alla truffa dei falsi vip: cosa c’è da sapere

Sono tanti i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Lo sanno bene, purtroppo, molti utenti di Tik Tok, caduti nella trappola di alcuni truffatori che sono riusciti, attraverso dei raggiri studiati fin nei minimi particolari, a rubare loro dei soldi. Ma come fanno?

Ebbene, dopo aver preso un video di un personaggio famoso, lo riproducono sul proprio canale, fingendosi di essere quella persona. In questo modo riescono ad attirare l’interesse di un gran numero di utenti, a cui chiedono donazioni e regali, in cambio, ad esempio, di un accesso privilegiato oppure la partecipazione in diretta al video trasmesso.

I seguaci, credendo che si tratti davvero di un vip, cadono così nella trappola e finiscono per fare donazioni di vari importi. Peccato che in seguito scoprono che in realtà non si tratti di un personaggio famoso, bensì di un truffatore che è riuscito ad estorcere loro dei soldi. Una situazione quest’ultima che si verifica, purtroppo, molto più spesso di quello che si possa pensare.

Proprio per questo motivo si invita sempre a prestare attenzione, ad esempio accertandosi che si tratti di un account verificato da Tik Tok. Allo stesso tempo è sempre bene dare un’occhiata al profilo, in modo tale da verificare se vi sono altri video, la relativa qualità ed eventuali movimenti sospetti.