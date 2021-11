Il segreto di una donna cinese di appena 32 anni che ha acquistato ben 2 case nonostante abbia un marito e due figli

Alcune storie sembrano incredibili da credere, eppure tra lo stupore generale si verificano e lasciano attoniti chi le scruta. Stavolta la protagonista è una donna cinese di appena 32 anni, che ha realizzato un sogno comune a tante persone della sua medesima fascia d’età.

Ha infatti acquistato ben due case nel suo paese, partendo da una condizione economica normale. Quindi, in virtù di ciò, l’interrogativo sorge spontaneo. Come ha fatto a riuscire nel suo intento? Scopriamolo insieme, tenendo conto che allo stesso tempo si è creata anche una famiglia.

Compra ben 2 case a 32 anni: la tecnica che le ha permesso di riuscirci

L’abile stratega si chiama Wang Shenai ed è residente a Nanchino (capitale della provincia di Jiangsu in Cina). È sposata e ha due figli ragion per cui la sua impresa appare ancor più stupefacente. Nonostante le spese che deve affrontare ogni giorno, ha risparmiato il 90% del suo stipendio per 9 anni.

Una sorta di sfida all’alto consumismo della società odierna, che ha sconfitto alla grande mettendo le mani su ben due abitazioni, che potranno tornarle molto utili sia nell’immediato che in futuro.

Al programma televisivo “Talking with the strangers” ha spiegato come è riuscita a compiere l’impresa. Tutto parte dalla condizione economica che ha dovuto affrontare con la sua famiglia da piccola.

Essendo povera ha dovuto imparare da subito subito cos’è l’austerità e il valore del denaro guadagnato con fatica. Per questo, ha affermato che nel momento in cui deve spendere si trova a disagio e prova una sensazione ansiolitica. Al contempo il risparmio (clicca qui per scoprire come organizzarlo) è per lei sinonimo di sicurezza.

Andando nello specifico, il suo stile di vita contenuto si basa sull’acquisto di mobili di seconda mano, cibi in offerta, utilizzo dei mezzi pubblici e coupon gratuiti per viaggiare. Ha dichiarato inoltre di non partecipare a eventi sociali a meno che queste non siano totalmente gratuite.

Quindi, niente vacanze o cene fuori e budget limitato per la biancheria intima. Non più di 100 yuan all’anno corrispondenti a 15 dollari. Ecco spiegato come ha messo a punto il suo piano, perché tra i suoi capisaldi c’è della “proprietà”, concetto che a suo modo di dire ogni donna dovrebbe perseguire.