Aumento dei costi per la revisione di auto e moto nel mese di novembre. Evitare i rincari è possibile ma non per tutti.

Un autunno di rincari, ecco cosa stanno osservando i contribuenti. Aumentano i costi di luce e gas, aumenta il carburante e, a novembre, sale il prezzo della revisione di auto e moto. Parliamo di una procedura obbligatoria volta al monitoraggio del mezzo in circolazione che ha già un costo importante. Eppure un modo per evitare l’aumento esiste anche se non è riservato a tutti i contribuenti. Si tratta di un bonus apposito con una platea di destinatari ben definita. Ma andiamo per gradi e scopriamo qual è la percentuale di rincaro prevista prima di conoscere chi sono i beneficiari della misura.

Gli aumenti di novembre della revisione auto e moto

La Legge di Bilancio 2021ha introdotto un aumento del 22% sulla revisione auto e moto – il riferimento è alla tariffa base – qualora si scelga di effettuare il controllo presso la Motorizzazione Civile. Il costo, dunque, passerebbe da 45 a 54,95 euro. Rivolgendosi ad un centro privato convenzionato, invece, occorrerebbe considerare l’IVA al 22%, la tariffa di motorizzazione pari a 10,20 euro più le spese postali di 1,78 euro. Il totale risulterebbe, così, di 79,02 euro che corrisponde al 18% in più rispetto alla tariffa precedente al rincaro pari a 66,88 euro.

Il motivo dell’aumento dei costi è l’adeguamento agli indici Istat. Tante persone, però, si troveranno in difficoltà a far fronte a tale rincaro in contemporanea con gli aumenti delle utenze domestiche e del carburante. Il Governo per ovviare a tale problematica ha ideato il Bonus Veicoli Sicuri.

Bonus Veicoli Sicuri, destinatari e importo

Nel Decreto Modalità di concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore si trova il Bonus Veicoli Sicuri dedicato ai proprietari di auto e moto. L’agevolazione rimarrà attiva fino al 2023 e corrisponde a 9,95 euro da richiedere una sola volta e per un solo veicolo. Dato che il fondo di riferimento è di 4 milioni di euro e considerando 10 euro a buono, gli automobilisti che potranno beneficiare della misura saranno circa 400 mila su 14 milioni di veicoli che ogni anno necessitano di revisione.

Come richiedere il buono da 9,95 euro

La richiesta del Bonus Veicoli Sicuri deve essere inoltrata tramite una piattaforma informatica omonima all’agevolazione che verrà attivata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Dato che, secondo il decreto, la piattaforma dovrà essere attiva a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e visto che la data di riferimento è lo scorso 22 ottobre, la richiesta potrà essere inoltrata dal 21 dicembre 2021. Tutti i proprietari di veicoli che faranno la revisione prima di questa data non potranno richiedere il Bonus Veicoli Sicuri.

Alla piattaforma si accederà tramite identità digitale. Dopo aver inserito i dati personali e quelli del veicolo da revisionare si potrà ottenere il Bonus erogato direttamente sull’IBAN indicato.