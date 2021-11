Scopriamo quali sono i bonus di novembre che si preannunciano piuttosto numerosi oltre che sostanziosi. Eccoli nel dettaglio

Al pari dei mesi precedenti, anche a novembre è possibile fare richiesta di alcuni importanti che bonus che possono essere d’aiuto in questa fase. Infatti fino al 30 novembre è possibile inoltrare la richiesta per svariati ammortizzatori sociali.

Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono e in che modalità vengono erogati, è bene prima capire quali sono quelli adatti alla propria situazione e alle proprie esigenze. I sussidi si sa, in linea di massima sono studiati ad hoc per alcune categorie che versano in situazioni di comprovate difficoltà economiche.

Bonus novembre 2021: quali si possono richiedere

Possono essere utili a soddisfare il fabbisogno di un nucleo familiare, piuttosto che di un’azienda o di un singolo individuo. Altri invece riguardano determinati beni specifici. Ad ogni modo, vediamo quali sono quelli previsti nel penultimo mese del 2021.

Bonus revisione

Per chi possiede un automobile non può assolutamente perdersi il bonus revisione visto che proprio dal 1 novembre è aumento il costo di questa pratica. La revisione dell’automobile è passata da 66,88 euro a 79,02 euro. Un aumento complessivo di 9,95 euro che si può abbattere grazie ad un bonus governativo che consente di spendere la stessa cifra prevista in passato. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli relativi a questo importante strumento.

Bonus terme

Molto atteso anche il bonus terme, che si potrà richiedere a partire dall’8 novembre 2021. Trattasi di un rimborso di 200 euro spendibile presso le strutture termali accreditate. In questa pagina sono disponibili tutte le informazioni nel caso vogliate saperne di più circa l’utilizzo di questo beneficio

Bonus sanificazione

Meno noto, ma non meno importante è il bonus sanificazione partito il 4 ottobre 2021. Consente di ottenere un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta (tra giugno e agosto 2021) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o di oggetti utili per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per la protezione dei lavoratori. La scadenza per inoltrare la domanda è fissata per il 4 novembre.

Assegno unico

Novembre è anche uno degli ultimi mesi nei quali è possibile richiedere l‘assegno unico per i figli a carico fino a 18 anni. La misura è partita lo scorso primo luglio ed è prevista in questi specifici casi.

Bonus imprese di moda

Dal 22 novembre parte il bonus per le imprese di moda, che consente di ottenere un credito di imposti del 30% del valore delle rimanenze finali in magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.