Occhio alla pensione di dicembre 2021 e alla tredicesima. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quando verranno effettuati i pagamenti in banca.

Cibo, vestiti, bollette e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le spese da dover affrontare e per cui è richiesto, necessariamente, un esborso di tipo economico. Proprio per questo motivo, come è facile intuire, si rivela necessario attingere ad una fonte di reddito, che in genere proviene dall’attività lavorativa o dalla pensione.

A proposito di quest’ultima, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, sono in molti a chiedersi quando avverranno i pagamenti in banca della pensione di dicembre e della tredicesima. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo qual è la data da segnare e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensione dicembre e tredicesima, occhio ai pagamenti in banca: cosa c’è da sapere

Mentre in molti sono in attesa di scoprire quali novità verranno introdotte dall’esecutivo a guida Draghi con la prossima riforma delle pensioni, tanti pensionati vogliono sapere quando verranno effettuati i pagamenti del cedolino di dicembre e della tredicesima. Anche per il cedolino di dicembre, così come già avvenuto per le precedenti mensilità, al fine di garantire una corretta gestione dell’afflusso agli sportelli postali, i pagamenti presso Poste Italiane dovrebbero effettuati in anticipo, rispetto alle scadenze tradizionali.

Al momento, comunque, non hanno ancora comunicato il calendario ufficiale da seguire, in base alle iniziali del cognome del titolare del trattamento pensionistico. Come funziona, invece, per quanto riguarda il pagamento in banca? Ebbene, in questo caso è bene ricordare che, a differenza di quanto avvenga per i pagamenti in Posta, quelli in banca non hanno subito alcun tipo di anticipo o variazione rispetto a prima dell’impatto del Covid.

Proprio per questo motivo il pagamento del cedolino di dicembre 2021 e tredicesima dovrebbero essere effettuati il giorno 1 dicembre 2021, massimo 2 dicembre. In caso di dubbio, comunque, a breve sarà possibile consultare il proprio cedolino attraverso l’apposito servizio online disponibile sul sito dell’Inps. In questo modo è possibile verificare con anticipo gli importi ed eventuali modifiche.