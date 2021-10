Una nuova, geniale truffa telefonica: basta seguire le istruzioni e ti svuotano il conto, ecco cosa ha scoperto Striscia la Notizia

Ormai siamo abituati a sentirne parlare. Le truffe telefoniche fanno quasi parte del quotidiano della nostra cronaca nazionale. Intanto, a proposito di truffe e numeri di cellulare, attenzione anche alla truffa del finto pacco, perché Poste Italiane ci mette di nuovo in guardia.

A trattare l’argomento questa volta, è stato il programma satirico, Striscia la Notizia con il suo inviato, Moreno Morello. La trasmissione di Canale 5, ha preso di mira un fenomeno nello specifico, a cui bisogna fare molta attenzione. Vediamo quale.

La truffa telefonica che ci mette tutti a rischio

Ci sono dei numeri a pagamento che in moltissimi hanno digitato, nel tentativo però di disattivare a loro volta, dei servizi non richiesti, dal proprio smartphone. Il problema è che tali servizi in realtà non esistevano e servivano solo per allarmare l’utente, mentre il numero che poi andava a digitare esisteva eccome, e svuotava il conto della SIM.

Un ascoltatore del format di Canale 5, ha segnalato di aver ricevuto un messaggio, con tanto di richiesta di digitare un numero per poter disattivare un servizio di abbonamento ad un sito per adulti, che lui non aveva mai sottoscritto. Oggi, è molto facile incappare in truffe tramite i messaggi che ci arrivano, come quella del Green Pass che ha spiazzato tutti. Così il truffato ha chiamato ad un numero che di conseguenza, gli è costato 6 euro e 10 centesimi di chiamata. Alla chiamata poi, non rispondeva nessuno.

Dietro questo numero non c’era altro in realtà, che una ditta individuale della provincia di Napoli. Al momento questa risulterebbe chiusa, ma a quanto pare vi lavora un solo dipendente addetto a rispondere alle telefonate, che costano più di sei euro l’una. Fortuna che non solo stavolta l’utente, grazie a Striscia ha riavuto i suoi soldi, ma il canale del numero truffa è stato chiuso dalle autorità competenti.