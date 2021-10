Se trovate difficile attivare lo SPID, ecco come vi potrebbe aiutare il supermercato vicino casa, renderà tutto facilissimo

Lo SPID è ormai il nuovo passo per tantissimi tipi di servizi che troviamo online e che sicuramente ci possono servire. Tra l’altro per chi sa di cosa parliamo, è meglio aggiornarsi perché da inizio mese ci sono molte novità sullo SPID che bisogna conoscere. Ma ci sono anche molte persone che ancora non hanno capito come ottenerlo.

Ed allora può essere molto utile l’idea di Coop che ti aiuta ad avere finalmente la tua identità digitale. Il 27 ottobre, è partito nei supermercati della catena che sono presenti in Lombardia, un aiuto all’erogazione, per i clienti che hanno avuto difficoltà.

Le semplici mosse per avere lo SPID

SPID richiede soltanto un unico account e una sola password di cui usufruire per tutti i servizi online. In alternativa, c’è un modo per usare la carta d’identità elettronica al suo posto, ma conviene comunque averne uno. Coop, per questo, ha deciso di collaborare con Identity provider Namirial e così aiutarci con pochi passaggi. Per la procedura completa, bisogna telefonare al numero 800 016 706 e richiedere un appuntamento. Altrimenti, si può scegliere il punto vendita dove ricevere lo SPID, direttamente dal sito della Coop Lombardia.

Nel primo caso, dopo aver scelto il punto vendita più comodo, basta recarvisi entro data ed ora prestabiliti e andare alla postazione SPID. Qui, bisogna disporre di: tessera sanitaria, un documento di identità italiano in corso di validità, un cellulare personale con accesso a internet ed un indirizzo di posta elettronica personale attivo. Sarà poi l’operatore ad aiutarci a conseguire l’identità elettronica. Invece, per la registrazione online dove ci faremo aiutare direttamente dal sito, bisogna seguire tre passaggi. Il primo, avere con sé, tessera sanitaria e un documento di identità italiano in corso di validità, poi inserire i propri dati. A registrazione avvenuta, riceveremo la mail di riepilogo con tutte le informazioni necessarie. Infine, basta richiedere l’appuntamento telefonicamente e recarsi allo sportello SPID voluto.

LEGGI ANCHE>>> Come richiedere il Bonus Idrico: i passaggi da conoscere per non perdere mille euro

Ecco quando, nei vari supermercati lombardi, saranno attivi gli sportelli: Ipercoop Treviglio – già attivo; Ipercoop Vignate, Ipercoop Milano PiazzaLodi, Ipercoop Cantù – 3 novembre; Ipercoop Crema, Ipercoop Cremona, Ipercoop Milano Bonola, Ipercoop Sesto San Giovanni – 11 novembre; Ipercoop Brescia Flaminia, Ipercoop Baggio, Ipercoop Novate Milanese, Ipercoop Vigevano – 19 novembre; Ipercoop Mapello, Ipercoop Peschiera Borromeo – 27 novembre.