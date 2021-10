Due vincite assolutamente eccezionali che arrivano tra l’altro dalla stessa località. La fortuna è donna.

Una vincita che definire assolutamente incredibile è forse poco. Doppia vincita per la precisione perchè nella stessa località la Hudson Valley nello Stato di New York, Stati Uniti. Il Gratta e vinci regala enormi soddisfazioni insomma, e non solo, considerata l’entità delle due vincite in questione. Due donne, due vita completamente rivoluzionate dall’arrivo di una montagna di soldi per i quali, pare, si abbiano già grossi progetti.

Nel primo caso Jeanette Kitay di Pelham dopo aver acquistato un biglietto del concorso Big Bucks in un supermercato ha scoperto di aver vinto 1 milione di dollari, vincita che in qualche modo ha destabilizzato la sua giornata, chiaramente in senso positivo. La donna ha dichiarato che da questo momento in poi non avrà più problemi nel pagare le bollette mese per mese, una bella presa di coscienza insomma, che di certo in futuro le regalerà tante altre soddisfazioni, magari al momento non ancora considerate. Al netto delle ricevute la donna ha deciso di intascare la cifra forfettaria di 598.920 dollari.

Gratta e vinci, due donne e tanta fortuna: 3,5 milioni vinti nella stessa località

Amana Akter di Hudson ha invece conquistato l’incredibile somma di 2,5 milioni di dollari grazie al concorso Gratta e vinci Make My Year della lotteria di New York. Il premio in questione garantisce per i prossimi 10 anni un pagamento annuale di 250mila dollari. La donna ha invece scelto di assicurarsi il premio forfettario, istantaneo di 1.523.340 dollari, al netto delle varie tasse da versare allo Stato. Anche per Amana, i sogni da realizzare sono tanti, ed in merito la fortunata giocatrice sembra avere le idee molto chiare.

La donna ha infatti parlato di numerosi progetti da realizzare senza però entrare nel merito di cosa intendesse realmente. E’ immaginabile che la prima cosa alla quale si pensi possa essere un tetto sicuro, il futuro della propria famiglia, eventualmente dei propri figli. Una cifra che all’improvviso di cambia drasticamente la vita, un sogno ad occhi aperti. Un biglietto, tanta incertezza ed alla fine un urlo di sincera ed inaspettata gioia.