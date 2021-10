La pericolosità di alcuni elettrodomestici non deve essere sottovalutata. Se non si manutenzionano potrebbero causare seri danni alla nostra salute.

Un mal di pancia improvviso, una dermatite inaspettata, questi e altri problemi di salute potrebbero essere legati ad un cattivo uso degli elettrodomestici. La manutenzione degli apparecchi, infatti, è fondamentale per non rischiare di danneggiare il proprio corpo e quello dei familiari. Un forno sporco, una lavatrice con residui depositati, una lavastoviglie con calcare, possono essere un covo di germi e batteri se non di funghi tossici per le persone. Ebbene, con pochi e semplici accorgimenti sarà possibile evitare ogni pericolo legato agli elettrodomestici. Vediamo quali sono.

Frigorifero, come evitare pericoli per la salute

Aprire il frigorifero e pensare di assistere ad un proliferare di batteri come salmonella, escherichia coli, listeria deve convincere tutti noi ad effettuare una pulizia dei ripiani e dei cassetti settimanalmente. Non solo, una volta al mese si dovrebbe fare una pulizia approfondita di tutto l’elettrodomestico semplicemente usando acqua calda e un detergente.

Elettrodomestici pericolosi, come pulire la lavastoviglie

Nella lavastoviglie è possibile trovare batteri come l’acinetobacter e lo pseudonomas nonostante l’utilizzo di alte temperature per il lavaggio di piatti, posate, bicchieri e pentole. La pulizia avviene togliendo lo scarico e usando uno spazzolino per eliminare ogni residuo di sporco. Gli irrigatori possono, poi, essere puliti con un detersivo liquido mentre per una pulizia più approfondita – una volta al mese circa – basterà mettere una ciotola con acqua e aceto sul cestello superiore e far partire un ciclo di lavaggio a vuoto selezionando una temperatura elevata.

I segreti per pulire la lavatrice

Acqua, detersivo e ammorbidente non bastano per mantenere la lavatrice pulita. I depositi dei residui possono far proliferare batteri come lo stafilococco aureo e l’escherichia coli. La pulizia, dunque, dovrà essere effettuata una volta al mese utilizzando acqua calda e uno spazzolino per rimuovere lo sporco e la muffa. Un lavaggio a vuoto – anche con aceto – contribuirà a perfezionare la pulizia della lavatrice che, ricordiamo, deve essere sempre asciugata al termine di un ciclo.

Forno e microonde, elettrodomestici da manutenzionare

Vetro e maniglia del forno devono essere lavati una volta a settimana mentre l’interno del forno andrebbe pulito circa una volta al mese con acqua calda e detersivo per i piatti. Anche il microonde è uno degli elettrodomestici da manutenzionare. Escherichia coli e salmonella possono svilupparsi all’interno e, dunque, la pulizia è fondamentale. Basterà usare acqua calda e detersivo per piatti oppure un composto bollente di acqua, aceto e limone facendo agire i vapori per quindici minuti minimo.