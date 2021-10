Iliad stupisce ancora una volta con un regalo da urlo per Halloween. “Dolcetto o … dolcetto?”, ecco come averlo.

A partire dalle e-mail, passando per i social network, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero molti gli strumenti a nostra disposizione, attraverso cui poter comunicare in qualsiasi momento con persone e aziende anche geograficamente distanti. Per poter usufruire di questi servizi, ovviamente, bisogna sostenere dei costi, come quelli per chiamare, inviare sms oppure navigare su internet.

Proprio in questo ambito si annoverano le offerte proposte dai vari operatori della comunicazione, con Iliad, in particolare, pronto a stupire ancora una volta con un regalo da urlo in occasione della festa di Halloween. Ma di cosa si tratta e soprattutto come è possibile averlo? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Iliad, regalo da urlo per Halloween: cioccolatini in omaggio negli store

Iliad ha lanciato qualche settimana fa il quarto spot della serie “Perché raccontarci storie?“. Una campagna pubblicitaria incentrata sul tema della verità, in questo caso inerente la capillarità dei punti vendita. Proprio la trasparenza, d’altronde, è uno dei valori identificativi del noto operatore di telefonia mobile, che intende stupire ancora una volta con un regalo davvero da urlo.

In occasione del week end di Halloween, ovvero sabato 30 e domenica 31 ottobre, Iliad regalerà dei cioccolatini a tutti coloro che si presenteranno in uno degli Store Iliad in Italia. “Dolcetto o … dolcetto?“, è il nome della speciale iniziativa, attraverso cui Iliad intende festeggiare Halloween con i suoi clienti. A tal proposito, sui post pubblicati sui canali social ufficiali, si legge: “Mai costi nascosti, anche Halloween è dolce. Vieni nei nostri store questo weekend e ritira i tuoi cioccolatini“.

Un’iniziativa davvero molto gustosa, attraverso cui Iliad riesce ancora una volta a stupire i suoi clienti e non solo, addolcendo allo stesso tempo la giornata di chiunque decida di recarsi presso uno degli store in Italia. Oltre a ritirare il dolce omaggio, inoltre, è possibile approfittarne per attivare l’offerta Giga 120, con 120 GB di traffico mobile, minuti ed sms illimitati a soli 9,99 euro al mese.