Quanto guadagna la Bonas di Avanti un altro? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra i programmi televisivi più seguiti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano si annovera senz’ombra di dubbio Avanti un altro. In grado di tenere compagnia, ormai da anni, a tantissimi italiani, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più sui protagonisti del noto programma.

Tra questi si annovera la figura della Bonas, ovvero uno dei personaggi del “minimondo” di Avanti un altro. Nel corso delle varie stagioni, la persona che ha ricoperto tale ruolo è cambiata, con l’ultima interprete che è Sara Croce. Figura molto apprezzata, sono in molti a chiedersi quanto guadagna la Bonas di Avanti un altro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Avanti un altro, quanto guadagna una Bonas: il cachet di Sara Croce

Nata a Garlasco, in provincia di Pavia in Lombardia, il 4 giugno 1998, Sara Croce è un’apprezzata modella e influencer italiana. Seguita su Instagram da 1 milione di follower, è diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Bonas di Avanti un altro, ovvero il programma con al timone Paolo Bonolis. Proprio la Croce si era già fatta conoscere, grazie alla sua presenza in altre trasmissioni televisive, come Ciao Darwin 8, dove ha vestito i panni di Madre Natura.

Volto noto del mondo dello spettacolo nostrano, quindi, non stupisce che siano in molti a voler scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammontino i suoi guadagni. Ebbene, come sovente accade quando si tratta di personaggi conosciuti del piccolo schermo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Sara Croce. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che i personaggi del “minimondo” di Avanti un altro percepiscano circa mille euro a puntata. È possibile quindi ipotizzare che anche la Bonas porti a casa cifre simili. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.