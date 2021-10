I tanti segreti di WhatsApp sono nati per essere svelati. Oggi scopriremo come scrivere in corsivo o in grassetto per dare un tocco di stile differente al messaggio.

Le funzionalità di WhatsApp si arricchiscono ad ogni aggiornamento. L’applicazione di messaggistica più utilizzata per chattare, inviare foto e video non smette mai di stupire e mantiene il livello sempre alto. L’obiettivo è convincere gli utenti a non abbandonare l’app anche quando dal 1° novembre smetterà di essere supportata da tanti device. Una funzionalità non molto conosciuta, ad esempio, riguarda la possibilità di scrivere i messaggi utilizzando uno stile differente e più ricercato, come il corsivo o il grassetto. Vediamo come fare per inserire un tocco di novità in una chat.

Come scrivere in grassetto e corsivo su WhatsApp

E’ ormai parecchio tempo che l’applicazione consente di scegliere tra vari font quale utilizzare per la scrittura di un testo. Non tutti gli utenti ne sono a conoscenza; per sfruttare tale funzionalità, infatti, occorre conoscere le scorciatoie da tastiera. Per scrivere in grassetto e corsivo su WhatsApp, dunque, basterà conoscere semplici trucchi.

Esistono due metodi per scegliere il grassetto. Il primo consiste nel digitare ‘*’ sia prima che dopo la parola o la frase da scrivere in grassetto. Questo metodo è valido per Android, Mac e Pc. Avendo un device iPhone, invece, per poter usare il grassetto occorrerà optare per “seleziona” (o seleziona “tutto”) e cliccare l’icona dei font. Il corsivo, poi, si crea inserendo il trattino basso _ all’inizio della parola o della frase da evidenziare e alla fine della stessa. Nessuna differenza tra Android e iOs, il trucco è uguale.

Cambiare font con le app

Oltre ai semplici trucchi dell’asterisco e del trattino basso è possibile modificare il font dei messaggi di WhatsApp scaricando delle apposite app che arricchiscono la tastiera di stili differenti. Tramite queste applicazioni, infatti, si scaricano tastiere per la scrittura creativa che racchiudono anche emoji differenti, simboli particolari, font adesivi e kaomoji. Un esempio è l’app Tastiera carattere di scrittura font, utile per chi desidera usare caratteri speciali, cambiare font in un minuto, scegliere dimensioni diverse e personalizzare l’uso del corsivo e del grassetto per scrivere ogni messaggio con uno stile differente.