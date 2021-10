Corso gratuito Addetto Amministrativo Contabile, inaspettata opportunità per disoccupati e inoccupati. E’ prevista un’indennità con il rimborso di vitto e alloggio, come partecipare.

Il Corso formativo per diventare Addetto Amministrativo Contabile racchiude svariati vantaggi. E’ gratuito e prevede un’indennità di 600 euro con rimborso delle spese di vitto e alloggio. Destinatari dell’allettante offerta sono disoccupati e inoccupati che desiderano ottenere una formazione professionalizzante per semplificare la ricerca di una occupazione. Il corso si svolgerà nella Regione Umbria e sarà gestito dalla Scuola di formazione professionale MG Technics la cui sede è a Terni.

I dettagli del Corso gratuito per disoccupati, requisiti e condizioni

La Regione Umbria finanzia il corso per Addetto Amministrativo Contabile dedicato a disoccupati e inoccupati che soddisfano specifici requisiti. La prima condizione di partecipazione è l’iscrizione ad un Centro per l’Impiego. Poi, occorrerà avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di conoscenze digitali equivalenti a quelle fornite dalla Patente Europea.

Altro requisito per i cittadini stranieri è la conoscenza della lingua italiana di livello B2. Inoltre, i partecipanti extracomunitari dovranno essere in regola con la documentazione relativa al permesso di soggiorno in Italia.

Le caratteristiche del corso per Addetto Amministrativo Contabile

Il nuovo corso gratuito per disoccupati e inoccupati prevede la partecipazione a 780 ore ripartite tra lezioni e un tirocinio formativo realizzato presso aziende del territorio. Gli argomenti trattati saranno 11. Il primo è l’accoglienza (due ore) per proseguire con le operazioni di cassa (28 ore), le operazioni fiscali e previdenziali (72 ore) e il tirocinio di 480 ore. Alla fine del corso è previsto un esame che dimostrerà l’acquisizione delle capacità di esecuzione di operazioni fiscali e di bilanci differenziati. Vi si potrà accedere solamente con una frequenza superiore al 75% delle ore previste dal corso. Superato l’esame si otterrà un Certificato di qualificazione professionale.

Indennità di 600 euro e domanda di partecipazione

Durante il tirocinio, i partecipanti otterranno l’erogazione di una indennità di 600 euro mensili con l’aggiunta del rimborso per le spese di vitto e alloggio qualora l’impegno sia superiore a 6 ore giornaliere. La richiesta di partecipazione al corso gratuito per disoccupati e inoccupati potrà essere inoltrata tramite raccomandata alla sede di Terni di MG Technics oppure via PEC all’indirizzo mgtechnics@pec.it. La domanda dovrà includere una fotocopia del documento di identità, il modulo compilato della richiesta di candidatura e il curriculum vitae. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 12 novembre 2021 ed è bene affrettarsi dato che i posti disponibili sono solamente 15.