Con l’avvicinarsi di Halloween molte persone sono alle prese con i costumi da utilizzare per travestirsi. Vediamo quali sono le migliori soluzioni all’insegna del risparmio

La globalizzazione ha ormai fatto diventare Halloween una festa piuttosto comune e sentita in Italia. Come accade da anni negli Stati Uniti e nel Regno Unito, anche tra le strade del Bel Paese nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre i bambini e talvolta gli adulti bussano alle porte dei vicini ponendo il celebre quesito “dolcetto o scherzetto”.

Così come da tradizione ci si reca mascherati dalle persone e ciò richiede dei costi di non poco conto. Altri invece preferiscono partecipare a delle feste, ragion per cui un costume appare d’obbligo. A prescindere quindi, per la notte più paurosa dell’anno è previsto un certo dress code (solitamente ci si traveste da diavoli, vampiri, zombie e affini) che alle volte non è semplice da sostenere.

Halloween 2021: ecco cosa bisogna fare per poter risparmiare sui costumi

Il fai da te in questi casi appare una soluzione indispensabile, ma naturalmente va ponderato per bene. Creare un costume con i capi che si posseggono è un’intuizione geniale che consente di evitare spese folli per un abito che si indossa una o al massimo due volte all’anno (potrebbe essere utile anche a Carnevale).

Qualche piccola aggiunta è sempre consentita a patto che non vada ad inficiare in maniera sul portafoglio. Ad esempio si può indossare un fuson nero e una maglietta del medesimo colore aggiungendo un mantello.

A tal proposito su Amazon è disponibile il Joyn Spooktacular Creation dalle tonalità nere e rossa. Il prezzo d’acquisto è di 11,99 euro. Per le donne un’opzione divertente può essere il cappello da strega nero con fascia viola a soli 7,09 euro.

Per i più piccoli un’altra opzione percorribile è lo scambio di costume con gli amichetti. In questo modo si può dare sfogo a quell’ondata di novità che si sposa perfettamente con una festività di questo tipo.

Chi invece vuole essere sempre alla moda, non può che comprare l’abito de “La casa di Carta”, ovvero una tuta rossa da rapinatore disponibile per adulti a 17,99 euro anziché 34,99 euro.