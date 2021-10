Questi particolari pomodori hanno delle particolari proprietà che possono aiutare le persone in diverse circostanze. Vediamo da dove vengono e quali effetti scaturiscono

È ormai arcinoto che i cibi sulle nostre tavole sono ricchi di sostanze aggiunte che non sono propriamente salutari. Stavolta però l’inserimento ha uno scopo benefico o meglio questa è l’intenzione dei produttori.

Di cosa stiamo parlando? Dei pomodori provenienti dal Giappone, prodotti dall’azienda di biotecnologie, Sanatech Seed, la quale ha ottenuto il permesso di commercializzare i suddetti ortaggi modificati con la tecnica CRISPR/cas9.

Il loro nome è Sicilian Rough High GABA e contengono un quantitativo di acido gamma-amminobutirrico (GABA) cinque volte superiore alla media. Si tratta di un neurotrasmettitore inibitorio che è responsabile dell’eccitabilità neuronale del sistema nervoso.

Pomodori benefici: in quali casi possono essere d’aiuto

Per effetto di ciò questi particolari pomodori dovrebbero avere un effetto tranquillante sul sistema nervoso, in modo tale da favorire il sonno e combattere lo stress. Ad onor del vero sono ancora in corso gli studi del caso e le prove che attestino ciò non sono poi moltissime.

Al contempo è una sorta di primo passo verso l’utilizzo di questa tecnica in ambito agroalimentare. Seppur in qualche modo modificati, non sono considerati OGM, ma è più che probabile che l’Europa almeno per ora possa optare per un divieto di commercializzazione.

Restano comunque molti dubbi nonostante i ricercatori della Sanatech Seed abbiano affermato che siano sicuri e che la loro coltivazione non ha impatti particolari sulla biodiversità.

Per quanto concerne il prezzo di acquisto, i pomodori giapponesi GABA, costano all’incirca 23 dollari al chilo. Un costo decisamente alto e non accessibile a tutte le fasce di reddito. In virtù di ciò per assumere GABA attraverso il cibo è meglio optare per uova, carne o legumi e abbinare una buona dose di attività fisica.

Così facendo si ottiene lo stesso effetto spendendo molto meno. Al momento comunque nel vecchio continente non sembra esserci un’apertura in tal senso. Non è detto che in futuro lo scenario possa cambiare. D’altronde, secondo l’azienda produttrice tutto ciò che mangiamo è frutto di una selezione artificiale e questa pratica non è altro che una delle tecniche utilizzate.