Occhio alle caratteristiche del sugo pronto al pomodoro. Ecco qual è il migliore secondo Altroconsumo, che costa pochissimo ed è come quello fatto in casa.

A partire dalla pasta fino ad arrivare alla pizza, sono molti gli alimenti in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Molti, in effetti, sono i piatti tipici del nostro Paese, esportati anche all’estero, con ogni Regione che si contraddistingue con piatti caratteristici locali. Diversi sono i prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati, disponibili in varie forme e dimensioni.

Allo stesso tempo si ricorda sempre di prestare molta attenzione alle caratteristiche stesse del cibo che mangiamo, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. Ad offrirci un valido aiuto in tal senso, giunge Altroconsumo, che ha stilato la classifica dei migliori sughi pronti al pomodoro. Ma di quali si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Sugo pronto al pomodoro, qual è il migliore: la classifica di Altroconsumo

Come già detto, ogniqualvolta acquistiamo un alimento è bene stare attenti alle relative caratteristiche. Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto il Ministero della Salute che provvede a fornire apposite segnalazioni, nel caso in cui vengano rilevate contaminazioni di cibi e bevande. Diversi, in effetti, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali.

Ma non solo, a offrirci informazioni utili ci pensano anche esperti del settore, come quelli di Altroconsumo, che ci aiutano con i loro consigli a scegliere i prodotti migliori. Grazie a un’indagine ad hoc, infatti, la nota associazione ha stilato una classifica dei migliori sughi pronti al pomodoro.

A tal fine Altroconsumo ha condotto una ricerca su 104 sughi pronti, con uno, in particolare, che costa pochissimo ed è buonissimo come quello fatto in casa. Ebbene, ad aggiudicarsi il primo posto di questa speciale classifica è il sugo pronto al pomodoro Coop, Polpa di pomodoro con basilico e cipolla, con il 66% di pomodoro e 30% di concentrato. Un prodotto molto apprezzato, il cui prezzo medio a porzione è pari a 0,18 euro.

Al secondo posto, a pari merito, troviamo il sugo pronto Agromonte, Salsa pronta di pomodorino ciliegino bio, con il 97% di pomodorino biologico delle terre siciliane. In questo caso il prezzo medio a porzione è di 0,64 euro. Molto apprezzato anche il sugo pronto della Barilla, Bio basilico, con l’83% di pomodoro e un prezzo medio per porzione pari a 1 euro. Dei sughi davvero molti buoni, in grado di dare una marcia in più ai nostri piatti.