Pessime notizie in arrivo per molti clienti Iliad che si ritrovano alle prese con un’amara sorpresa. Ecco cosa sta succedendo.

L’ultimo periodo, complice anche l’impatto del Covid, si è registrato un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, come ad esempio gli smartphone. Proprio grazie a quest’ultimi, d’altronde, abbiamo la possibilità di comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti anche geograficamente lontani. A tal fine, come noto, bisogna necessariamente essere in possesso di una sim e ovviamente appoggiarsi ad un operatore che ci consenta di effettuare chiamate, inviare sms o navigare su internet.

Tutti servizi che richiedono, pertanto, un esborso economico, con i vari operatori telefonici pronti ad attirare i clienti con offerte di vario genere. Dall’altro canto le cose non vanno sempre come sperato. Lo sanno bene alcuni clienti Iliad che si ritrovano a dover fare i conti con una decisione del proprio operatore che non è passata di certo inosservata. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Iliad, brutte notizie in arrivo per i clienti più fedeli: non è possibile cambiare tariffa

Alla portata ormai di tutti, tanto da imbattersi spesso in casi di dipendenza da smartphone, questi dispositivi possono spesso portare a dover fare i conti con alcuni piccoli inconvenienti. Lo sanno bene alcuni clienti Iliad alle prese con una decisione del proprio operatore che non è passata di certo inosservata. Ma cosa è successo? Ebbene, bisogna ricordare che ultimamente Iliad ha deciso di offrire la possibilità ai nuovi clienti di attivare una ricaricabile molto conveniente come la Giga 120.

Questa offerta prevede telefonate ed sms senza limiti, con 120 Giga utili per navigare su internet. Il tutto ad un prezzo pari a 9,99 euro al mese. Un’offerta particolarmente vantaggiosa, di cui però non possono usufruirne tutti. Molti utenti, infatti, hanno riscontrato che tale offerta non è attivabile da chi ha già una SIM operativa con Iliad. Il motivo? Il noto gestore non offre più ai vecchi clienti il servizio di cambio tariffa.

Questo in quanto in casa Iliad si assiste ad una stretta corrispondenza tra la SIM e la promozione scelta in fase di attivazione. Un aspetto, quest’ultimo, che impedisce pertanto ai vecchi clienti di effettuare il passaggio a nuove promozioni più vantaggiose. Per passare alla nuova tariffa, quindi, i soggetti interessati dovrebbero sottoscrivere una nuova rete, per poi attivare un nuovo numero di telefono. Una procedura che porta inevitabilmente con sé un bel po’ di disagi.