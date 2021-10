Amazon, il noto sito e-commerce, cerca 150 mila lavoratori da inserire nel piano aziendale. Le assunzioni sono previste nel periodo natalizio 2021, vediamo quali figure sono ricercate.

Il periodo di Natale è frenetico e magico. L’atmosfera natalizia invade le case e le città e l’attesa dei regali da ricevere sotto l’albero regala momenti di gioia ed emozioni. Quanto sarebbe bello per tante persone avere come dono natalizio l’assunzione da parte di Amazon, il sito e-commerce per eccellenza che opera in tutto il mondo? Ebbene, per 150 mila di queste persone sarà veramente un Natale magico. L’azienda statunitense ha infatti l’intenzione di allargare l’organico e di procedere con le assunzioni stagionali proprio nel mese di dicembre. In prossimità del 25 dicembre le vendite aumentano notevolmente e, così, il colosso americano ha avviato il reclutamento di tanti lavoratori.

Il piano di Amazon per le assunzioni natalizie

L’idea del colosso fondato da Jeff Bezos è di indire una campagna di reclutamento volta ad inserire nell’organico 150 mila lavoratori stagionali. Il periodo natalizio è frenetico e intenso per quanto riguarda ordini e spedizioni, in tutto il mondo. Il piano di Amazon dovrebbe riguardare Georgia, Illinois, Florida, Colorado, Arizona e California. E’ prevista una retribuzione di 18 dollari all’ora (in media), un bonus di ingresso di 3 mila dollari e un bonus extra legato ai turni di 3 dollari all’ora. Tutto questo, come detto, avverrà negli States. E nella nostra penisola? Le assunzioni straordinarie in Italia non sono al momento previste così come in tante altre nazioni.

L’Italia verrà coinvolta nel reclutamento?

Il piano di assunzioni Amazon è un’opportunità che gli americani non si lasceranno scappare. Il reclutamento in Italia non si avvicina neanche lontanamente alle 150 mila figure professionali ricercate oltreoceano ma questo non significa che il colosso e-commerce non offra possibilità interessanti anche nella nostra penisola. Posizioni aperte per poter essere assunti dall’azienda si possono trovare tutto l’anno. Per visionare i ruoli ricercati basterà accedere alla sezione dedicata al reclutamento che si trova nel portale ufficiale amazonjobs.it.

Il sito dà l’opportunità di filtrare la ricerca per categoria, tipo di lavoro, distanza dal luogo di residenza, stato e provincia. In questo modo sarà più facile restringere la platea delle offerte di lavoro limitandole a quelle in linea con il proprio profilo lavorativo. Cliccando sulla proposta di interesse, poi, sarà possibile inviare direttamente online la propria candidatura selezionando la voce “candidati ora”.