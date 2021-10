Quali sono i migliori 50 Hotel ristorante di lusso in Italia? Esploreremo un mondo sfarzoso spostandoci di tappa in tappa seguendo la classifica 50 Top Italy Luxury 2022.

Un connubio perfetto quello tra albergo di lusso e chef stellato. Il binomio è sinonimo di eccellenza, poter soggiornare circondati da comodità e sfarzo mentre si degusta una cucina gourmet in un ristorante prestigioso gestito da un cuoco rinomato è un sogno facilmente realizzabile in Italia. Basterà avere un budget di spesa molto alto e conoscere la classifica dei migliori cinquanta hotel ristorante di lusso della nostra bella penisola.

Il podio dei migliori 50 Hotel ristorante in Italia

Il primo posto della classifica 50 Top Italy Luxury è occupato dal Relais & Chateaux Villa Crespi che ospita il magnifico ristorante di Antonino Cannavacciuolo. La location che fa da sfondo alla capolista è Orta San Giulio. Segue, al secondo posto, il Grand Hotel a Villa Feltrinelli a Gargnano, vicino Brescia. Chiudiamo il podio con l’assegnazione del terzo posto all’Hotel Borgo Egnazia affiancato dal ristorante Due Camini. Parliamo di una lussuosa struttura situata in provincia di Brindisi, a Savelletri di Fasano.

Leggi anche >>> Daniele Persegani, quanto costa mangiare nel ristorante dello chef di È sempre mezzogiorno

Fuori dal podio ma in alto nella classifica

Un gradino più in basso rispetto al podio si trova il ristorante St Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina di San Cassiano in Badia. Questa struttura è molto rinomata dato che è da poco entrata nella top 50 della lista The Word’s 50 Best Restaurants. A seguire il cuore della classifica fino ad arrivare alla posizione numero venti.

In quinta posizione troviamo, finalmente, un hotel ristorante della capitale. Il suo nome è Hotel Hassler Roma. Seguono La Dimora, Da Vittorio a Brusaporto e Mandarin Oriental Milan con Seta by Antonio Guida a Milano. Ecco le successive posizioni.