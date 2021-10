Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle? Entriamo nei dettagli e scopriamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Sabato 16 ottobre 2021 è iniziata ufficialmente su Rai Uno la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, con al timone Milly Carlucci. Confermata la giuria, anche quest’anno composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La prima puntata si è aperta con un omaggio musicale a Raffaella Carrà.

La conduttrice ha poi presentato il cast dei protagonisti del mondo dello spettacolo, guidati da rispettivi maestri di ballo. Una nuova edizione particolarmente attesa, con molti che si chiedono quanto guadagnino i concorrenti del noto programma. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ballando con le Stelle, chi sono i concorrenti che guadagnano di più

La regina di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, è tornata in onda con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di vedere all’opera i nuovi concorrenti dello show del sabato sera di Rai 1. Giunto ormai alla sua sedicesima edizione, Ballando con le stelle continua a destare la curiosità di una buona fetta di pubblico, con molti che si chiedono quanto guadagnano i protagonisti del programma.

Ebbene, come è facile intuire in questi casi, non sono disponibili informazioni certe in merito. In base ad alcune notizie disponibili sul web, riguardanti le precedenti edizioni del programma, comunque, sembra che per Ballando con le stelle sia stato fissato un tetto massimo per i cachet pari a 30 mila euro a puntata. Come già detto, comunque, si tratta solo di voci. Non sono disponibili, infatti, informazioni esatte in merito ai compensi degli artisti per la loro partecipazione a programmi come Ballando con le stelle.

Ma non solo, nel corso delle ultime ore sono trapelate varie indiscrezioni in merito ai cachet del noto show, rese note da Diva e Donna. Soffermandosi sui presunti cachet dei concorrenti di Ballando con le Stelle, infatti, il settimanale ha rivelato che non tutti percepiscano lo stesso cachet, con due vip in particolare che riuscirebbero a portarsi a casa delle cifre da capogiro. In particolare, secondo Diva e Donna, i due più pagati sarebbero Albano Carrisi e Morgan.

“Si dice – si evince dal settimanale – che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15%. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Al Bano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti… E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto“.