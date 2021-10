Investire e guadagnare il 7% con uno strumento in grado di combattere l’inflazione è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

I soldi non danno la felicità, ma aiutano a trovare una soluzione a molti problemi. Ne è una chiara dimostrazione il fatto che per poter soddisfare le esigenze quotidiane è necessario avere a propria disposizione del denaro, grazie al quale poter acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette di luce e gas, in effetti, sono tante le spese con cui dover fare puntualmente i conti.

Se tutto questo non bastasse, l’aumento dell’inflazione porta con sé una vera e propria impennata dei prezzi dei vari prodotti e servizi, a partire dalle materie prime. Non è un caso, quindi, che proprio in questo contesto siano in molti alla ricerca di alcuni validi metodi grazie ai quali riuscire a far fruttare i propri soldi. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che è possibile investire e guadagnare il 7% con uno strumento in grado di combattere l’inflazione è possibile. Entriamo nei dettagli e vediamo come fare.

Risparmi, investire e guadagnare il 7% con gli ETF è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di sperare di trovare un metodo grazie al quale riuscire a far fruttare i propri soldi e vivere una vita più serena, almeno per quel che riguarda l’aspetto economico. Ovviamente, come è facile intuire, non vi è una formula magica e per questo è sempre bene prestare la massima attenzione al tipo di investimento su cui si decide di puntare.

Se tutto questo non bastasse, l’aumento dell’inflazione finisce, inevitabilmente, per portare con sé delle ripercussioni sui prezzi dei vari prodotti.Proprio per questo motivo, in una situazione del genere, bisogna impiegare il denaro in strumenti che almeno controbilancino l’aumento generalizzato dei prezzi.

In molti decidono di investire in buoni fruttiferi postali, in quanto permettono di guadagnare all’insegna della massima sicurezza. In questo caso, però, il rendimento non è elevato. Proprio per questo motivo può interessare sapere che vi è uno strumento che permette di guadagnare fino al 7%, combattendo allo stesso tempo l’inflazione.

Si tratta degli ETF legati all’aumento del costo della vita. Tra questi si annovera l’ETF Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond, Isin LU0290358224, che investe in obbligazioni indicizzate all’inflazione in Europa. Una corsa, quella dell’ETF, che sembra destinata a continuare, in quanto si ipotizza che l’inflazione sia destinata ad aumentare.