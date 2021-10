Far fruttare i soldi senza rischi è possibile, grazie ai buoni fruttiferi postali. Entriamo nei dettagli e vediamo qual è quello con rendimento più alto a 5 anni.

L’ultimo periodo, complice l’impatto negativo del Covid, ha portato molte persone a dover fare i conti con una grave crisi economica. Proprio in questo clima d’incertezza non stupisce che siano in molti a decidere di mettere i propri soldi da parte, in modo tale da avere una somma di denaro a disposizione in caso di bisogno. Allo stesso tempo lasciare i propri risparmi sul conto non si rivela essere sempre la scelta giusta.

Da qui la decisione di molti di investire, ad esempio, in buoni fruttiferi postali, in modo tale da far fruttare i propri soldi. Tra gli strumenti più utilizzati dagli italiani, infatti, grazie ai buoni fruttiferi postali è possibile risparmiare e allo stesso tempo investire all’insegna della massima sicurezza. Ma qual è quello con rendimento più alto a 5 anni disponibile al momento? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Buoni fruttiferi con rendimento più alto a 5 anni a ottobre 2021: cosa c’è da sapere

I buoni fruttiferi postali, come noto, si rivelano essere uno degli strumenti più amati dagli italiani. All’insegna della massima sicurezza, non presentano costi di gestione che in genere vanno a incidere negativamente sul proprio capitale. Ma non solo, non sono soggetti alle oscillazioni di mercato e quando si richiede ii rimborso viene restituito il capitale versato più gli interessi maturati.