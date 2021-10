Uno svarione piuttosto comune alla guida può costare davvero caro. Ecco di cosa si tratta e a quale pesante multa lascia in dote

L’automobile è sicuramente un mezzo comodo che ci consente di vivere le giornate in maniera comoda e rapida. Grazie a lei possiamo sopperire ai molteplici impegni della vita quotidiana. C’è chi guida in totale scioltezza e chi invece è più cauto, fatto sta che ognuno ha il proprio stile che lo rende in qualche modo unico.

Alcune persone prese dall’insicurezza preferiscono non cimentarsi in questa attività, preferendo l’utilizzo dei mezzi pubblici o di mezzi ecologici come biciclette e monopattini elettrici. A prescindere da ciò, tutti gli automobilisti alle volte commettono delle infrazioni che possono avere delle ripercussioni sul portafoglio.

Multa alla guida: la clamorosa ingenuità che costa 444 euro

Le più classiche sono sicuramente l’eccesso di velocità, la guida con il cellulare in mano, divieto di sosta e guidare senza documenti. In pochi però considerano come errore un’azione piuttosto comune, che compiamo praticamente senza nemmeno accorgercene.

Quando ci fermiamo per una breve sosta, magari per far scendere qualche passeggero dalla macchina, bisognerebbe spegnere il motore. Decisamente poche persone badano a questo particolare, ma l’articolo 157 del Codice della Strada parla chiaro in tal senso.

Si tratta di un comportamento assolutamente vietato e la violazione prevede una contravvenzione che va da un minimo di 223 euro ad un massimo di 444 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria bisogna poi considerare l’impatto ambientale, visto che vengono immessi gas inquinanti quando se ne potrebbe fare tranquillamente a meno.

LEGGI ANCHE >>> Grandine auto, cosi perdi 2 punti sulla patente e ricevi una multa salata

Al contempo bisogna ammettere che quasi nessuno lo fa e che anche alla scuola guida non viene rimarcato così come si dovrebbe. Chi ne è a conoscenze farebbe bene a divulgare questa semplice nozione, che può rivelarsi utile sia per evitare esborsi indesiderati, sia per danneggiare di meno l’aria, già gravemente falcidiata dalle continue sostanze che vengono emesse quotidianamente.

Considerando che le multe da pagare non sono mai troppo poche, evitarne una per una sciocchezza simile, è molto importante per non appesantire le proprie spese mensili.