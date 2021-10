In un importante centro turistico del Bel Paese è stata varata l’iniziativa dell’hotel a 1 euro a notte per la prossima stagione. In cambio però viene chiesto qualcosa di non poco conto

Vi piacerebbe andare in vacanza in una delle mete di mare più gettonate d’Italia per 1 euro a notte? A quanto pare dalla prossima estate sarà possibile. Un hotel di Rimini infatti ha deciso di concedere le sue camere per cinque notti alla modica cifra soprariportata per l’estate 2022.

Si tratta dello “Stupido Hotel” a Miramare (frazione del comune di Rimini) gestito da Fabio Pegna, il quale ha comunicato pubblicamente questa bizzarra iniziativa. Ma cosa c’è dietro ad un prezzo così irrisorio, considerando anche il fascino e l’importanza della meta?

Hotel a 1 euro a notte: cosa viene chiesto in cambio dell’economico soggiorno

In pratica per poter soggiornare a soli 5 euro per altrettante notti bisogna fare un piccolo sacrificio, a cui non tutti sono disposti. Chi vuole beneficiare della “promozione” dovrà rinunciare alla sua privacy e sarà ripresi h24 in hotel.

Aspiranti attori e influencer hanno già tempestato di telefonate l’albergo. La possibilità di potersi fare pubblicità e di soggiornare a Rimini con un esborso minimo è una possibilità da non lasciarsi scappare di questi tempi.

I gestori al contempo con tutte le foto, stories e video sui social network ne trarrebbero beneficio in termini pubblicitari. Molte persone spinte dai loro “divi” potrebbero così decidere di optare per la struttura che così potrebbe aumentare il proprio giro d’affari.

Sono tre le camere in stile “Grande Fratello” che saranno visionate da un’unica regia. Sono situate tutte al quarto piano e sono isolate dal resto dell’edificio. Una telecamera è disposta anche nel corridoio (dove gli ospiti faranno colazione) e sul terrazzo.

In quest’ultima area ci sarà una vasca idromassaggio oltre che lettini ed ombrelloni per 4 persone. Le porte delle camere saranno rimosse, in modo da consentire alle persone di poter fare amicizia in maniera più rapida.

Il tutto sarà trasmesso 24 ore su 24 su Twitch, mentre su Youtube andranno in onda solo 12 ore. Ancor di meno su Facebook con appena 2 ore di diretta. La visione sarà consentita solo a maggiorenni anche se non sono ammessi momenti di intimità.