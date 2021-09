Grande Fratello Vip, quale sarà l’ammontare del montepremi destinato al vincitore della sesta edizione?

Alfonso Signorini alla conduzione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste, anche quest’anno è iniziato il Grande Fratello Vip giunto alla sua sesta edizione. Il reality tiene incollati agli schermi tanti telespettatori incuriositi dalle vicende che accadono giorno dopo giorno nella casa più famosa d’Italia. Liti, amori, segreti, scherzi, dispetti, il Grande Fratello è un contenitore che amplifica enormemente le conseguenze di una convivenza forzata tra persone diverse, dai caratteri più o meno compatibili. La giusta combinazione per far scattare scintille e reazioni esagerate. Ma quanto guadagna il vincitore del programma e qual è la retribuzione ottenuta settimanalmente dai concorrenti?

Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

La persona che vincerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip porterà a casa 100 mila euro la cui metà dovrà essere donata in beneficienza, secondo quanto stabilito dal regolamento. Il vincitore/vincitrice guadagnerà, dunque, 50 mila euro in gettoni d’oro anche se la scelta potrebbe ricadere su una completa donazione verso un ente volto al sostegno di una specifica causa benefica.

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip edizione del 2020 ha scelto questa seconda strada decidendo di donare tutti i 100 mila euro ad alcune Residenze sanitarie assistenziali che si occupano della cura di persone anziane sole. Dovremo attendere il mese di dicembre per scoprire la decisione del nuovo vincitore.

Qual è il cachet settimanale dei concorrenti

I 100 mila euro previsti per il vincitore sono una quota aggiuntiva che merita chi riesce ad uscire per ultimo dalla casa del Grande Fratello. Settimanalmente, infatti, tutti i concorrenti ricevono un compenso il cui importo dipende dal grado di notorietà dell’interessato. E’ possibile includere nella somma percepita da contratto per ogni settimana passata nella casa diverse varianti. Dall’audience che garantisce il personaggio alla sua carriera fino agli accordi stipulati dal manager. E’ possibile ipotizzare cifre che partono dai mille euro ogni sette giorni. Compensi elevati, dunque, anche se Alfonso Signorini in una vecchia intervista ha sostenuto che chi partecipa al programma lo fa per il piacere di vivere un’avventura e non accetta la partecipazione solo per i soldi. Diciamo, però, che mille euro a settimana sono un bell’incentivo così come la prospettiva di intascare 50 mila euro in gettoni d’oro in caso di vittoria.