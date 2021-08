Adriana Volpe, una carriera in tv iniziata su Rai 1. Quanto guadagna la nota conduttrice? Siamo pronti per aggiornarvi sullo stipendio, la biografia e la carriera dell’ex modella italiana.

La popolarità di Adriana Volpe è iniziata alla fine degli anni ’90 e si è consolidata nei primi anni del 2000. Mezzogiorno in famiglia e I Fatti Vostri sono stati i programmi che l’hanno resa nota al pubblico televisivo e da allora la sua carriera è decollata. Rai, Mediaset e TV8, le esperienze di Adriana sono state molteplici e di diverso tipo, legate a litigi, amicizie e divertimento.

Adriana Volpe: chi è e carriera

Nome: Adriana Volpe

Data di nascita: 31 maggio 1973

Luogo di nascita: Trento

Il 31 maggio del 1973 nasce a Trento Adriana Volpe. Sotto il segno dei gemelli, la giovane donne si è dimostrata fin da adolescente sicura e determinata. Iscritta al Liceo Scientifico, decide di trasferirsi a Milano per dedicarsi alla carriera da modella. L’agenzia Why Not le consente di sfilare a Parigi, Tokyo e Zurigo. Nei primi anni ’90 cambia nuovamente città e si trasferisce nella capitale. A Roma ha l’occasione di debuttare in Rai partecipando per tre stagioni alla trasmissione “Scommettiamo che…” al fianco di Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e il maestro Mazza.

Accanto a Frizzi conduce, poi, il programma quotidiano “Prove e Provini a Scommettiamo che…” legato alla Lotteria Italia. Nel frattempo, Adriana Volpe ha l’occasione di debuttare come attrice nel film Viaggi di Nozze prima e Croce e Delizia poi. Nel primo recita il ruolo di Marcella a fianco di Carlo Verdone; nel secondo è Barbara, accanto a Luciano de Crescenzo.

Gli anni compresi tra il 1996 e il 1999 vedono far approdate Adriana a TCM2 per condurre un programma per ragazzi, The Lion Trophy Show (nel 1997 cambierà nome in Network Lion). Non è il solo programma di cui l’ex modella di Trento è conduttrice. Viene scelta per la conduzione di Mezzogiorno in Famiglia, trasmissione in onda su Rai due il sabato e la domenica, dalle 11.00 alle 13.00. Qui la notorietà di Adriana cresce; nel 2000 le viene offerta una parte nel film Arresti Domiciliari di Stefano Calvagna e nel 2002 recita nella seconda stagione di “Non lasciamoci più“.

Tra il 2002 e il 2003 conduce sia Mezzogiorno in Famiglia cheMattina in Famiglia con la regia di Michele Guardì mentre nel 2004 diventa la conduttrice di In forma Rimini Fitness e realizza un calendario per Panorama. Nel frattempo si iscrive all’ordine dei giornalisti pubblicisti. La sua carriera continua su rai 2 con La notte delle Sirene e Notte mediterranea e partecipa come concorrente a Notti sul ghiaccio.

Dal 2009 al 2017 conduce I fatti Vostri con Magalli e contemporaneamente, nel 2016, recita in My father Jack e Teen Star Academy, conduce il Festival Show, Profumo d’estate e partecipa come concorrente a Pechino Express (2018) e al Grande Fratello Vip (2020). Attualmente conduce “Ogni mattina” su TV8.

Adriana Volpe, alcune notizie sulla sua vita privata

La conduttrice ha sposato nel 2008 l’imprenditore Roberto Parli (da cui ora è separata) ed è mamma di una bambina chiamata Gisele, nata l’11 agosto 2011. Si è laureata in Lettere nel 2012, è una grande tifosa della Lazio ed è molto amica di Alessia Merz. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip ha dovuto abbandonare la casa per l’improvvisa morte del suocero per Covid.

La vita privata di Adriana Volpe descrive una persona forte, decisa, generosa ma c’è un episodio che l’ha contraddistinta. Si tratta della lite avuta con Giancarlo Magalli in diretta e, successivamente, sui social. La questione è durata molti mesi e probabilmente non è mai stata risolta.

Adriana Volpe: quanto guadagna

I guadagni di Adriana Volpe non sono mai stati resi noti. La conduttrice ha sempre tutelato la sua privacy e non è possibile conoscere gli stipendi erogati durante la permanenza in Rai, Mediaset e, ora, a TV8. Possiamo solo ipotizzare che il patrimonio accumulato deve essere ingente dato che la carriera della Volpe è stata sempre continua.

Adriana Volpe e la vita sui social

La vita sui social di Adriana Volpe è stata molto movimentata dopo la separazione dal marito. Instagram è stato luogo di scambio di battute non felici tra gli ex coniugi e alla fine della diatriba la conduttrice ha espresso il suo pensiero circa i gravi problemi che devono attanagliare l’ex marito. Il punto di rottura è stato raggiunto ma, come si dice, i panni sporchi si lavano in famiglia e probabilmente la conduttrice preferirà evitare che affermazioni pesanti continuino ad essere postate su un social.